SI AKTIVIRAO PLAN KOJI JE DECENIJAMA SPREMAO! Potez iz senke bacio Zapad na kolena: Dok Amerika grca u krizi, Kina NEOSVOJIVA TVRĐAVA!

Dok se azijske zemlje i ostatak sveta suočavaju sa nezapamćenim problemima zbog zatvaranja strateški ključnog Ormuskog moreuza, Kina je pokazala da je za ovu krizu bila spremna decenijama. Naftni šok, izazvan američko-izraelskim napadom na Iran 28. februara, znatno je manje pogodio Peking nego ostatak sveta, a razlog leži u dugoročnoj strategiji kineskog lidera Si Đinpinga.

Dok Amerika gleda u prošlost, Kina grabi u budućnost

Iako je Kina i dalje najveći svetski uvoznik energije, Peking je pod vođstvom Si Đinpinga izgradio sistem koji je praktično imun na spoljašnje potrese. Dok se Amerika pod administracijom Donalda Trampa ponovo snažno okrenula fosilnim gorivima, ukidajući podsticaje za obnovljive izvore energije i električna vozila, Kina je uradila upravo suprotno.

Si Đinping je pokrenuo radikalnu reformu ekonomije sa jasnim ciljem: potpuna zaštita od svetskih energetskih kriza.

Zelena energija kao štit od rata

Kina je u međuvremenu izgradila moćnu industriju koja se napaja iz sopstvenih, domaćih resursa. Glavni stubovi te odbrane su:

Ogromne zalihe nafte koje su akumulirane godinama.

Dominacija električnih automobila iz sopstvene proizvodnje.

Gigantski projekti vetroparkova i solarnih polja širom zemlje.

Novi sporazumi sa trećim zemljama koji su smanjili zavisnost od rizičnih ruta poput Ormuza.

Kineski lider je, kako prenosi američki CNN, uložio i u tehnologije za ultra-duboke naftne bušotine, čime je dodatno ojačao energetski suverenitet zemlje. Dok se Zapad sada bori sa nestašicama i vrtoglavim cenama goriva, Peking ubira plodove vizije koja je kinesku ekonomiju učinila otpornom na globalne sukobe.

Autor: D.S.