POTRES! PROCURILA STROGO ČUVANA INFORMACIJA - Tramp je konačno presekao, TAČNO OVOG DANA sve staje: Sve su preneli Izraelu

Izraelska javna televizija KAN objavila je da su američki zvaničnici preneli Tel Avivu da će vremenski okvir koji je američki predsednik Donald Tramp postavio za Teheran završiti za nekoliko dana, odnosno da će nedavno produženo primirje s Iranom isteći u nedelju.

Tačno ovog dana staje primirje?

Pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, televizija KAN je navela da Tramp nastoji da postigne dogovor s Iranom, a da učestvuje u otvorenim pregovorima.

Izraelski izvori takođe su rekli da se napredak do nedelje čini malo verovatnim.

U sredu je zvaničnik Bele kuće rekao za "Foks njuz" da bi primirje moglo trajati između tri i pet dana.

Tramp produžio prekid vatre zbog pregovora

Tramp je u sredu doneo odluku o produženju primirja sa Iranom, čime je privremeno izbegnuta eskalacija sukoba u trenutku kada je prethodni dvonedeljni dogovor bio na ivici isteka.

Neodređeno produženje: Tramp je objavio da se primirje produžava dok iranski lideri ne dostave svoj "jedinstveni predlog" za mir i dok se razgovori ne završe na ovaj ili onaj način

Preokret u stavu: Ova odluka je usledila nakon što je Tramp samo dan ranije, u utorak, putem platforme Truth Social poručio da "neće biti dogovora osim bezuslovne kapitulacije", što je izazvalo strah od povratka totalnom ratu

Cilj administracije: Bela kuća je saopštila da ne postoji čvrst rok za iranski predlog i da će Tramp lično diktirati tajming u zavisnosti od onoga što smatra najboljim za interese SAD



Ključa u Ormuskom moreuzu

Iako je vojno primirje produženo, situacija je i dalje veoma napeta, naročito u Ormuskom moreuzu:

Pomorski incidenti: Iran je, uprkos produženju, u sredu zaplenio dva broda u Ormuskom moreuzu, dok su američke snage u Indijskom okeanu presrele tanker koji je prevozio iransku naftu

Blokada: Obe strane zadržavaju restrikcije u moreuzu i on ostaje zatvoren od strane Irana, dok SAD održavaju svoju pomorsku blokadu

Vojno prisustvo: Paralelno sa produženjem primirja, SAD nastavljaju da šalju hiljade dodatnih vojnika u region kao meru opreza

Autor: A.A.