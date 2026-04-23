'PRIČA SE DA JE ZAPAO U PROBLEME' Ovo je razlog misterioznog nestanka oca i tri ćerke blizu Subotice?

Prema izveštajima, Atila Haško i njegove tri ćerke – osmogodišnja Lilijen, jedanaestogodišnja Evelin i sedamnaestogodišnja Ivet – vode se kao nestali od 10. aprila. Od tada ni porodica ni nadležni ne znaju gde se nalaze. Policija traga za sve četvoro u okviru istog postupka.

Njihova kuća u Kiškunhalašu od tada je prazna, porodica je nestala bez traga. Haško Atila i njegova supruga Anita dobili su četvoro zajedničke dece tokom 26 godina zajedničkog života: Lilijen (9), Evelin (12), Ivet (17) i Doma (7).

Majka prijavila nestanak

Majka Anita obratila se nadležnima nakon što danima nije mogla da stupi u kontakt sa decom. Prema navodima mađarskih medija, ona je podnela prijavu policiji. Istraga je u početku bila fokusirana na nestanak troje dece, ali je kasnije i otac stavljen na listu nestalih, jer su se pojavile indicije da je upravo on odveo devojčice.

Otac brinuo o deci

Porodica je ranije živela zajedno, ali su se roditelji razdvojili, a deca su ostala da žive sa ocem. Izvor blizak porodici rekao je za mađarske medije da je otac aktivno učestvovao u životu ćerki, kao i da je majka priznavala da se o njima adekvatno starao.

„Kruže priče da je otac zapao u neke finansijske probleme zbog kojih je morao da pobegne, ali to niko nije potvrdio, pa ni nadležni. Kada nema odgovora, ljudi počnu da nagađaju. A za sada postoji samo činjenica – otac i tri devojčice nestali su pre deset dana“, rekao je poznanik.

Roditelji su ranije dugo živeli zajedno, a njihov odnos smatran je mirnim i stabilnim. Poslednja zajednička porodična fotografija nastala je pre više od pet godina, a prema navodima, s vremenom je došlo do promena u njihovim životima. Jedna osoba bliska porodici navela je da se sve promenilo preko noći, kada se majka iznenada iselila iz zajedničkog doma.

Nestanak je šokirao i meštane.

Kako kaže jedan poznanik: „Ovde u Halašu sve je iznenadilo to što su odjednom nestali, deca o tome nisu govorila, verujem da je odluka doneta naglo. Nadam se da su dobro.“

Stručnjak: Mogući različiti razlozi

Policija za sada vodi oca kao nestalu osobu i, pozivajući se na zaštitu privatnosti, nije iznosila detalje o eventualnim postupcima protiv njega. Penzionisani policijski stručnjak izjavio je: „Ne znamo pozadinu, ali iza ovakvih porodičnih nestanaka često stoje finansijski problemi ili nova veza, ukoliko policija nije pronašla dokaze da je otac bio primoran na bekstvo i poveo decu sa sobom.“

„Ako su u nevolji, nadam se da će odmah potražiti pomoć policije. Ako su započeli novi život negde drugde, trebalo bi barem da obaveste majku, jer ima pravo da zna gde su i kako su", dodao je.

Potraga i dalje traje

Nadležni i dalje tragaju za nestalim ocem i njegovim ćerkama. Policija apeluje na građane da prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u njihovom pronalasku, jer i najsitniji detalj može biti od značaja.

Autor: D.Bošković