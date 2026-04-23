Najmanje 18 vukova uginulo u nacionalnom parku, sumnja se na trovanje: Tuga u Italiji

Italijanske vlasti istražuju smrt najmanje 18 vukova i nekoliko drugih divljih životinja pronađenih u roku od nekoliko dana u Nacionalnog parka Abruco, Lacio i Molize, u centralnom delu zemlje, za koje se sumnja da su otrovani.

Tela su otkrivena na nekoliko lokacija u i oko Nacionalnog parka, koji se dugo smatrao uporištem oporavljene populacije vukova u Italiji, prenosi Rojters.

Vlasti nacionalnog parka saopštile su da su životinje najverovatnije ubijene otrovnim mamcem, što izaziva zabrinutost za javnu bezbednost kao i za biodiverzitet.

"Razmere onoga što se dešava su poražavajuće", navodi se u saopštenju.

Grupa za zaštitu životne sredine Legambijente saopštila je da su tri lisice i jedan lešinar takođe pronađeni mrtvi u istom regionu, što pojačava strahove od široko rasprostranjenog ilegalnog trovanja.

"Ovo je neviđen napad na zaštićene divlje životinje", navodi se u saopštenju.

Ministar zaštite životne sredine Gilverto Piketo Frantin opisao je ubistva kao "strašna", dodajući da je naredio italijanskoj šumarskoj policiji da pojača inspekcije u nastojanju da identifikuje odgovorne.

"Ministarstvo je posebno pažljivo i osetljivo na zaštitu vrste koja je toliko važna za ravnotežu našeg ekosistema", rekao je u saopštenju.

Zaštićena italijanska populacija vukova se oporavila poslednjih godina nakon što je bila dovedena do ivice izumiranja u 20. veku.



Popis iz 2020-2021. godine pokazao je da je širom zemlje registrovano oko 3.000 vukova, međutim u nekim ruralnim područjima, poljoprivrednici se žale na napade na domaće životinje.

Anđelo Boneli, poslanik stranke Zeleni i Levi savez, optužio je vladu da se nije suprotstavila lovnom lobiju, koji se smatra bliskim desničarskim strankama u vladajućoj koaliciji.

"Potrebne su brze istrage, strože kontrole i primerne sankcije", rekao je on.

Autor: S.M.