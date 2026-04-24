UŽIVO! KRIZA NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA: SAD gomilaju silu, produžen prekid vatre između Izraela i Libana

Rat na Bliskom istoku ušao je u 56. dan.

08:37 Papa Lav pozvao SAD i Iran da nastave mirovne pregovore

Papa Lav XIV pozvao je Sjedinjene Američke Države i Iran da nastave mirovne pregovore usmerene na okončanje rata, upozoravajući da zbog tog sukoba strada civilno stanovništvo Irana.

Papa je, tokom povratka iz obilaska četiri afričke zemlje, rekao da podstiče nastavak dijaloga i napore svih strana da promovišu mir, uklone pretnju rata i poštuju međunarodno pravo, ističući da se zalaže za "kulturu mira, a ne mržnje i podela".

U papinoj izjavi je navedeno da su njegovi komentari usledili nakon kritika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je, prema tekstu, napao papu zbog njegovih stavova o američko-izraelskoj vojnoj operaciji u Iranu.

Papa je, takođe, rekao da sa sobom nosi fotografiju muslimanskog deteta iz Libana koje je, kako je naveo, ubijeno u poslednjoj fazi rata, dodajući da je to za njega simbol stradanja civila.

08:20 SAD razvijaju planove za nove udare na Iran: Ovo su primarne mete!

Američki vojni zvaničnici razvijaju nove planove za moguće napade na iranske kapacitete u oblasti Ormuskog moreuza u slučaju da propadne prekid vatre sa Iranom, navelo je više izvora.

Prema tim navodima, razmatraju se opcije "dinamičkog ciljanja" iranskih kapaciteta u i oko Ormuskog moreuza, južnog dela Arapskog zaliva i Omanskog zaliva, uključujući male brze čamce, plovila za postavljanje mina i druga sredstva koja se smatraju asimetričnim kapacitetima Irana, preneo je CNN.

08:13 Otkriveno zdravstveno stanje Modžtabe Hamneija

Modžtaba Hamnei služi više kao "predsednik upravnog odbora" nego kao stvarni vođa Islamske republike, dok članovi Iranske revolucionarne garde deluju kao "članovi tog odbora", izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore u Iranu, uključujući dva bivša visoka zvaničnika, dva člana Revolucionarne garde, jednog visokog zvaničnika upoznatog sa radnim okruženjem, devet izvora povezanih sa Revolucionarnom gardom i još tri osobe opisane kao "ljudi koji dobro poznaju" vrhovnog vođu Hamneija.

06:53 Iranski lideri odbacili Trampove tvrdnje o unutrašnjim podelama

Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

"U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije", navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Skaj njuz.

Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije.

Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se bore između sebe, tako da mu je "veoma teško da proceni ko je njihov lider".

06:33 Tramp materijale nađene u zaplenjenom kineskom brodu nazvao "strogo poverljivim"

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u četvrtak da ne može da otkrije konkretne materijale pronađene u brodu koji je u ponedeljak presretnut iz Kine u Iran, nazivajući ih "strogo poverljivim".

"Da, bilo je stvari tamo, ali to je strogo poverljivo", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, dodajući: "Imamo mnogo toga što smo dobili".

Na pitanje da li je ljut na Kinu zbog pokušaja kršenja američke blokade iranskih luka, Tramp je rekao "ne", dodajući da SAD rade "isto sa drugim zemljama".

Tramp je nastavio da upozorava Iran da ne baca mine u Ormuskom moreuzu, nazivajući to "veoma glupom stvari".

06:30 Šta je poznato oko postignutog primirja Libana i Izraela?

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je učešće predsednika SAD u posredovanju između Izraela i Libana "omogućilo" produženje prekida vatre i izrazio optimizam u pogledu izgleda za mir. Rubio je takođe rekao da su i Izrael i Liban žrtve Hezbolaha, dodajući: "Narod Libana zaslužuje da živi u zemlji koja je mirna i prosperitetna".

Dok su se diplomatski razgovori odvijali u Beloj kući u četvrtak, Hezbolah, koji podržava Iran i Izrael su razmenili napade. Hezbolah je lansirao rakete prema severnom Izraelu, prema lokalnim medijima, a izraelska vojska je saopštila da je presrela nekoliko lansiranja raketa ispaljenih iz Libana na izraelsku teritoriju.

Nakon njegovih komentara ranije danas o ratu u Iranu, Tramp je upitan o uticaju na cene gasa. Predsednik je rekao da Amerikanci mogu očekivati da će potrošiti više novca "još neko vreme". Predsednik je ponudio malo jasnoće o vremenskom okviru za okončanje rata sa Iranom.

Govoreći o vestima o vojniku američkih specijalnih snaga koji je uhapšen zbog navodnog klađenja na hvatanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Tramp je izrazio zabrinutost zbog rastućeg trenda klađenja na geopolitičke događaje. Svet je "postao neka vrsta kazina", rekao je Tramp.

06:27 SAD "ne bi želele da utiču" na iranske fudbalere na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da SAD "ne bi želele da utiču na [iranske] sportiste" koji žele da učestvuju na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu ovog leta.

Iran će igrati protiv Novog Zelanda, Egipta i Belgije, pri čemu će dve utakmice biti domaćini u Los Anđelesu, a druga u Sijetlu. Međutim, u sredu su se pojavili izveštaji da američki specijalni izaslanik Paolo Zampoli, izaslanik Trampa, pokušava da zameni Iran Italijom, koja se nije kvalifikovala.

Kada je zamoljen da pojasni, Zampoli je za CNN rekao da je predložio ideju Trampu i predsedniku FIFA Đaniju Infantinu, dodajući da je, koliko on razume, Iran ne planira da učestvuje. Iako rat izaziva očigledne komplikacije, Iran je naznačio da želi da bude uključen u turnir i radi na načinima da to učini bezbedno.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da SAD nisu zabranile učešće Irana na turniru: "Problem sa Iranom ne bi bili njihovi sportisti. Bio bi to neki drugi ljudi koje bi [oni] želeli da povedu sa sobom - od kojih neki imaju veze sa IRGC-om. Možda im nećemo moći dozvoliti", rekao je Rubio novinarima u Ovalnom kabinetu u četvrtak, misleći na Korpus islamske revolucionarne garde, elitno krilo iranske vojske. Dodao je da su svi izveštaji o tome da je Iran zamenjen Italijom samo spekulacija. Na Iranu je da odluči da li će sportisti doći u SAD ili ne, rekao je Rubio.

- Ono što ne mogu da dovedu je gomila terorista IRGC-a u našu zemlju i da se pretvaraju da su novinari i sportski treneri - nastavio je.

06:15 "Produženi prekid vatre u Libanu nije 100%"

Produženo prekid vatre u Libanu "nije 100 odsto", prema rečima izraelskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Denija Danona, koji je rekao da se pita da li je libanska vlada sposobna da sprovede primirje u južnom Libanu, gde deluje Hezbolah, koga podržava Iran.

- Moram biti iskren. Znate, libanska vlada nema kontrolu nad Hezbolahom, a Hezbolah šalje rakete pokušavajući da sabotira prekid vatre. A Izrael, mi moramo da uzvratimo. Svaki put kada vidimo pretnju, preduzimamo akciju - rekao je Džimu Skiutu sa CNN-a.

Produženje prekida vatre usledilo je nakon današnjih pregovora u Beloj kući između libanskih i izraelskih diplomata.

Danon je rekao da je sporazum bolji nego što je postojao ranije: "To je znatno bolja situacija. Nije 100%. Nadam se... da ću videti da je libanska vojska zapravo u stanju da sprovede i sprovede ovaj prekid vatre".

06:05 Trampova "zver" stigla na Bliski istok

Nosač aviona USS George H.W. Bush sada je stigao u područje odgovornosti američke Centralne komande, čime je postao treći nosač aviona koji se nalazi na Bliskom istoku tokom krhkog primirja u ratu s Iranom.

"Buš" se sada nalazi u Indijskom okeanu, prema objavi vojne komande na društvenim mrežama. USS Abraham Lincoln je smešten u Arapskom moru, dok je USS Gerald R. Ford u Crvenom moru.

USS George H.W. Bush, koji je napustio matičnu luku u Norfolku u saveznoj državi Virdžinija krajem marta, prvo je prešao Atlantski okean, a zatim napravio neuobičajen potez skretanjem ka jugu i plovidbom oko Rta dobre nade, pre nego što je krenuo ka vodama Bliskog istoka.

06:00 Libanski i izraelski ambasadori zahvalili Trampu na "istorijskom“ trenutku

Govoreći pored Trampa u Ovalnom kabinetu, izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter rekao je da Izrael i Liban „nikada nisu bili jedno uz drugo više nego danas“, prenosi AP.

Lajter je zahvalio Trampu i potpredsedniku Džej Di Vensu na danu za koji je rekao da je decenijama u nastajanju.

"Nastavićemo dalje, radeći na miru. Nadajmo se da ćemo ga dobiti što je pre moguće“, rekao je.

Libanska ambasadorka u SAD Nada Hamadeh Moavad zahvalila je Trampu što je predsedavao „ovim istorijskim trenutkom“. Dodala je: „Mislim da uz vašu pomoć, uz vašu podršku, možemo ponovo učiniti Liban velikim.“

06:00 Tramp: Prekid vatre između Izraela i Libana biće produžen

Tramp kaže da će prekid vatre između Izraela i Libana biti produžen za 3 nedelje.

Izjava dolazi nakon što su se predstavnici obe zemlje sastali u Beloj kući u četvrtak, prenosi AP.

Sastanak je „prošao veoma dobro“, rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. „Sjedinjene Države će sarađivati sa Libanom kako bi mu pomogle da se zaštiti od Hezbolaha.“

Tramp je rekao da će u „bliskoj budućnosti“ ugostiti izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua i libanskog predsednika Džozefa Auna u Beloj kući.

Desetodnevni prekid vatre objavljen je 16. aprila, čime su pauzirane borbe između Izraela i militantne grupe Hezbolah.

Autor: Marija Radić