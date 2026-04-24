AMERIKA NUDI 10 MILIONA DOLARA ZA NJEGOVU GLAVU! Stejt department izdao hitnu poternicu: Traži se vođa proiranske milicije – optužen za brutalne napade!

Vašington je objavio lov na jednog od najopasnijih ljudi na Bliskom istoku! Sjedinjene Američke Države ponudile su rekordnu nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja lidera proiranske šiitske milicije "Kataib Sajid al Šuhada", prenosi Asošijeted pres.

Stejt department je, u okviru svog čuvenog programa "Nagrade za pravdu" (Rewards for Justice), označio Hašima Finjana Rahima al Saradžija kao glavnu metu.

Za šta ga optužuju?

Američke vlasti tvrde da al Saradži predvodi grupu koja stoji iza serije krvavih napada u regionu. Njegovoj miliciji se na teret stavlja:

Ubistva iračkih civila i zastrašivanje lokalnog stanovništva.

Napadi na diplomatska predstavništva SAD u Iraku.

Granatiranje američkih vojnih baza i napadi na vojno osoblje u Iraku i Siriji.

Ko su "Kataib Sajid al Šuhada"?

Ova grupa je jedna od nekoliko šiitskih milicija koje uživaju direktnu podršku Teherana. One su formalno deo Narodnih mobilizacionih snaga, formiranih 2014. godine nakon pada Mosula kako bi se borile protiv Islamske države, ali su se, prema tvrdnjama Vašingtona, pretvorile u udarnu iglu Irana za napade na američke interese.

Objava ove nagrade dolazi u trenutku ekstremno napetih odnosa između Vašingtona i Teherana, dok Trampova administracija pojačava pritisak na sve proiranske faktore u regionu.

Autor: D.S.