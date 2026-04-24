OGLASIO SE HAMNEI! Vrhovni verski lider Irana poslao poruku sunarodnicima i svetu

Vrhovni vođa Islamske revolucije Sejed Modžtaba Hamnei poručio je danas da izuzetno jedinstvo iranske nacije izaziva raskol među neprijateljima i jača nacionalnu koheziju.

Hamnei je na mreži X naveo da je "neobično jedinstvo" među građanima poremetilo planove onih koji, kako je naveo, žele da "potkopaju" Iran, uz poziv da se zahvalnost tom jedinstvu pokaže kroz konkretna dela kako bi se dodatno učvrstila nacionalna kohezija, preneo je iranski Press TV.

"Neprijateljske medijske operacije, usmerene na umove i psihu ljudi, nameravaju da potkopaju nacionalno jedinstvo i bezbednost. Neka naš nemar ne dozvoli da se ova zloslutna namera ostvari", istakao je on.

Hamnei je upozorio i na, kako je naveo, "psihološki rat" neprijatelja, zaključivši da on ima za cilj da oslabi jedinstvo i stabilnost.

U poruci je naveo i da su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli veliki rat protiv Irana, u kojem su ubijeni ajatolah Ali Hamnei i više visokih vojnih komandanata, što je dovelo do iranske odmazde raketama i dronovima tokom više od 40 dana.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan i predsednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Kalibaf odbacili su sinoć tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o unutrašnjim previranjima u Iranu, rekavši da u toj zemlji nema podele na sledbenike tvrde i umerene linije.

"U Iranu nema sledbenika tvrde ili umerene linije", navodi se u saopštenju zvaničnika i ističe da su svi oni "Iranci i revolucionari", preneo je Sky News.

Ovakav stav ponovio je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je na društvenim mrežama napisao da su svi Iranci ujedinjeni, više nego ikad ranije.

Donald Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da u Iranu postoje različite frakcije koje se bore između sebe, tako da mu je "veoma teško da proceni ko je njihov lider".

Autor: D.Bošković