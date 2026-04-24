ČOVEKU PRESADILI SVINJSKI BUBREG: 'To je najlepši bubreg koji sam video'

Muškarac (62) u završnoj fazi bolesti bubrega postao je prva osoba koja je dobila novi bubreg od genetski modifikovane svinje, saopštili su danas lekari iz Opšte bolnice Masačusets u Bostonu.

Četvoročasovna operacija transplantacije, izvedena 16. marta, "označava veliku prekretnicu u nastojanju da se organi učine dostupnijim pacijentima", navodi se u saopštenju bolnice.

Svinjski bubreg je obezbedio eGenesis iz Kembridža, Masačusets. Rik Slejman (62) je već 11 godina deo bolničkog programa transplantacije. Njemu je 2018. godine presađen ljudski bubreg, koji je prestao da funkcioniše pet godina kasnije, pa su lekari preporučili ovu vrstu transplantacije zbog stadijuma njegove bolesti, piše CNN.

Doktor Tacuo Kavai, koji je izvršio operaciju, navodi da je organ potpuno iste veličine kao ljudski bubreg. Kada su bubreg stavili u telo bolesnika, on je odmah poprimio crvenkastu boju i počeo da proizvodi mokraću.

- To je zaista bio najlepši bubreg koji sam ikada video - rekao je Kavai na konferenciji za novinare.

Bolnica je saopštila da se Slejman dobro oporavlja i da bi uskoro trebalo da bude pušten.

