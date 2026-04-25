Stefan pronašao svoju devojku mrtvu u stanu, prvi komšija ubrzo uhapšen: Ubio je zbog OVOG bizarnog razloga?!

Nikol L. (45) je volela sport i bila je ambiciozna. Ona i njen dečko Stefan imali su toliko planova. Hteli su da počnu zajednički život, da kupe kamper i putuju svetom. Ali svi ti snovi su im oduzeti. Nikol je ubijena, a za ubistvo se sumnjiči njen komšija koji joj je, kako se veruje, nakon svađe oko buke, slomio lobanju.

Od petka, Oliveru S. (59) se sudi na Regionalnom sudu u Hanauu u Nemačkoj zbog sumnje da je počinio ubistvo s predumišljajem i radi prikrivanja drugog zločina. Otac troje dece je ćutao o zločinu, ali je njegov advokat izjavio da "kategorički sve poriče".

Nikol L. je živela iznad Olivera S. u stambenoj zgradi u Niderauu, Hesen. Oliver je, navodno, često bio nervozan zbog Nikol. Prema optužnici, bila je preglasna za njega. Ponovo su se svađali veče pre zločina. Oliver je navodno udarao drškom od metle o plafon. Ali, prema optužnici, Nikol nije popuštala i vikala je: "Gubi se i odj***!"

Nikol L. je 13. marta ležala u krevetu i razgovarala telefonom sa svojim dečkom Stefanom. Ponovo su razgovarali o njenoj zavisnosti od alkohola. Navodno je tog dana bila trezna. Onda je njen dečko iznenada čuo buku i ona je spustila slušalicu. Mislio je da je ljuta.

Ali, to je verovatno bio trenutak kada je Nikol iznenada primetila nekoga kako stoji u njenom stanu, prema opstužnici. Njen komšija je navodno dobio duplikat ključa od stana. Kako je dobio ključ nije jasno. Zatim ju je navodno ubio "tupim udarcem u glavu", lomeći Nikol lobanju. Motiv zločina, prema optužnici, bio je taj što je Oliver S. želeo da prikrije svoj upad.

Kada je Stefan sledećeg dana otišao da proveri da li je sve u redu, pronašao je Nikol u lokvi krvi. Čitav stan je bio u haosu, a nameštaj ispomeran.

Oliver sve vreme poriče da je ubio Nikol. Zločin za koji je 59-godišnjak optužen "ne može se dokazati", rekao je njegov advokat na sudu. Oliver S. je spreman da pruži informacije samo o sebi. Govori sa preuveličanim samopouzdanjem o svom poslu. Tvrdi da je bio pouzdan zaposleni na aerodromu. Kaže da nikada nije bio bolestan i da je rado radio po svim vremenskim uslovima.

Nikolin dečko Stefan je svedočio da se Oliver S. u prošlosti žalio na Nikol i da mu je ona to rekla. Komšija je rekao: "Gazi kao slon."

Suđenje se nastavlja.

Autor: Marija Radić