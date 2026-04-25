Sudar autobusa kod Pentagona: Povređene najmanje 23 osobe, među njima zaposleni u Ministarstvu odbrane

Najmanje 23 osobe povređene su u petak u sudaru dva autobusa u blizini Pentagona, u Arlingtonu u američkoj državi Virdžinija, a među njima je 10 zaposlenih u američkom Ministarstvu odbrane.

Kako je saopšteno iz kancelarije za medije Pentagona, nesreća se dogodila kada su se sudarili autobusi sistema javnog prevoza Omni rajd i Ferfaks konektor, preneo je Foks njuz.

“Hitne službe transportovale su 18 povređenih u lokalne bolnice radi posmatranja i lečenja. Pomoć je ukazana na licu mesta za petoro povređenih putnika”, navedeno je u saopštenju.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se crveni autobus iz sistema Omni rajd pored plavog vozila javnog prevoza Ferfaks konektor.

Drugi detalji o nesreći za sada nisu navedeni.

Autor: Marija Radić