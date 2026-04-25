Sudar autobusa kod Pentagona: Povređene najmanje 23 osobe, među njima zaposleni u Ministarstvu odbrane

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrew Harnik, Charles Dharapak, File, Sagar Meghani

Najmanje 23 osobe povređene su u petak u sudaru dva autobusa u blizini Pentagona, u Arlingtonu u američkoj državi Virdžinija, a među njima je 10 zaposlenih u američkom Ministarstvu odbrane.

Kako je saopšteno iz kancelarije za medije Pentagona, nesreća se dogodila kada su se sudarili autobusi sistema javnog prevoza Omni rajd i Ferfaks konektor, preneo je Foks njuz.

“Hitne službe transportovale su 18 povređenih u lokalne bolnice radi posmatranja i lečenja. Pomoć je ukazana na licu mesta za petoro povređenih putnika”, navedeno je u saopštenju.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se crveni autobus iz sistema Omni rajd pored plavog vozila javnog prevoza Ferfaks konektor.

Drugi detalji o nesreći za sada nisu navedeni.

Dnevni horoskop: Bikovi osećaju premor, Rakovi uživaju u flertu, a Lavovi...

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Hronika

4 OSOBE POVREĐENE U UDESU KOD LESKOVCA, MEĐU NJIMA I DETE (4): Evo u kakvom stanju se nalaze

Hronika

Lančani sudar na Brankovom mostu: Dve osobe povređene

Svet

Saobraćajna nesreća u blizini Firence: Tri osobe poginule, među povređenima i devojčica

Svet

DRAMA U HJUSTONU - Dve osobe ubijene, tri povređene u odvojenim pucnjavama

Svet

Najmanje tri osobe povređene u požaru u soliteru, akcija gašenja u toku: Drama u Berlinu

Hronika

Sudar autobusa i automobila kod Šapca: Više od 10 povređenih, među njima i trudnica