Haos u vojnom vrhu SAD: Tramp udario na generale – Ne znaju kako se pobeđuje!

Otpuštanje sekretara mornarice Džona Felana samo je korak u talasu čistki u američkoj vojsci imajući u vidu da je do sada 15 do 20 generala i visokih oficira otpušteno, zamenjeno ili na neki drugi način uklonjeno iz armije SAD, kaže za Sputnjik geopolitički i vojni analitičar Dragoljub Bosnić, dopisnik Informativne agencije BRIKS iz Beograda.

Tako da je sasvim jasno da američki predsednik Donald Tramp pokušava da na čelo vojske postavi oficire koji su mu lojalni, ističe Bosnić.



POTRAGA ZA LOJALISTIMA ZA NASTAVAK RATA SA IRANOM

-Mnogi od onih koji su sada na položajima postavljeni su u vreme tzv. Bajdenove administracije, jer ne znamo koje vodio tu administraciju a to je, naravno druga priča, tako da je apsolutno jasno da on želi ljude koji će mu biti lojalni. Odnosno, lojalni ne samo njemu već i njegovoj administraciji koja planira da nastavi sukob sa Iranom, pošto su oni to pokazali. Dosadašnji generali nisu pokazali neku veliku želju za tim ratom, a Trampu su potrebni su ljudi koji će da slušaju naređenja. On to ne može da priušti, posebno sada kad mu se, ne baš ljulja vlast ali posle međuizbora ćemo videti kako će sve to funkcionisati, i stvarno će mu biti potrebno da bude što bolja koordinacija između same vlasti, odnosno administracije i Pentagona. A pošto u Pentagonu ima mnogo ljudi koji mu nisu lojalni, ili su mu čak i neprijateljski nastrojeni, on prosto mora to da uradi.

VOJSCI VAŽNIJI PROFIT NEGO POBEDA U RATU

A da li će čistke povećati efikasnost američke vojske ostaje da se vidi zbog toga što američka vojska funkcioniše po principu po kom je funkcionisala oduvek, dodaje Bosnić.



„A to je da je vojno-industrijskom kompleksu, kom je prioritet profit a ne toliko efikasnost same američke vojske, cilj da održava ratove i prodaje što više oružja i da to traje i decenijama ako je moguće, kao što smo videli u Avganistanu i Iraku. Ali to će biti malo problematično protiv zemlje kao što je Iran zbog toga što je Iran mnogo jači nego što je ikad bio Irak ili Avganistan. I plus naravno, tu je i problem bilo kakve kopnene intervencije, odnosno invazije na Iran. Videli smo onaj navodni pokušaj spasavanja pilota u blizini Isfahana i mislim da je sasvim jasno svakome ko razume kako funkcionišu te operacije da je nelogično da pošaljete više od 20 letilica da spasu jednog pilota. I da onda izgubite još sedam do 12 letilica, zavisno koga pitate.“

Prema Bosniću, jasno je da je to bio pokušaj operacije zauzimanja tog dela Irana s namerom da se tu potencijalno postavi nekakva ad-hok baza i da posle toga Amerikanci nastave operaciju u regionu i možda zauzmu nuklearno postrojenje u blizini Isfahana.

Dakle, sasvim je jasno da će bilo kakav pokušaj napada na Iran biti jako težak, osim ako Trampova administracija, kao što je on već pretio, ne planira da upotrebom nuklearnog naoružanja na neki način da pokori Iran. Ne vidim načina da konvencionalno poraze Irance. Bez obzira koliko god Tramp promenio generala, koliko god postavio lojalnih ljudi – to je prosto pitanje fizike. Jednostavno, nema načina da SAD konvencionalno poraze Iran.

Zamena stručnih oficira nesposobnim a podobnim za Trampa je veliki problem, zato što „nije posebno obrazovan ili upoznat sa načinom funkcionisanja vojske“, smatra Bosnić.



A to se videlo po Trampovim izjavama gde je otvoreno govorio o tome da je brzina zvuka jednaka brzini svetlosti što je više „nedostatak osnovnog obrazovanja nego nepoznavanja vojske“, dodaje Bosnić.

„Čovek, recimo ne može već godinama da ukapira, što smo videli po njegovim izjavama, da se hiperzvučno oružje odnosi na naoružanje koje je pet puta brže od zvuka. Onda je govorio da je to, ne znam, pet puta brže od svetlosti, ili sto puta brže ili sedamnaest puta brže. Prosto je reč o čoveku koji se ne razume u te stvari, a školovani generali su apsolutno svesni da takva operacija ne može da prođe tako da će on samo postavljati one koji su mu lojalni. A pošto su mu lojalni, na žalost po Amerikance a možda na sreću ostatka sveta, prosto neće uspeti ništa da postignu u Iranu ili čak negde drugde ukoliko nastave sa ovakvom vrstom politike.“

Zato se u američkoj vojsci ništa neće promeniti posle ovih smena zbog toga što će svaki školovani general reći Trampu da ne može obuzdati Iran na način kako je on to zamislio, naglašava Bosnić.

Vi možete da pokušate da dovedete nekoga ko će vam biti možda lojalniji, ali kad pogleda sve podatke, kad pogleda situaciju kakva je, kad pogleda strategijske efektive SAD i Irana i onih koji mu pomažu, a u ovom trenutku su to naravno Rusija i Kina, doći će do istog zaključka. A ako žele da u potpunosti unište Trampovu reputaciju, svakako mogu da krenu u taj rat. A kako će se on završiti, videli smo već u prethodnom napadu.



TRAMPOVA ČISTKA U VOJSCI

Dosadašnji sekretar američke mornarice Džon Felan otpušten je sa funkcije, saopštio je portparol Pentagona Šon Parnel.

Parnel je rekao da su se američki predsednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset složili da je potrebno novo rukovodstvo mornarice i dodao da je Hegset obavestio Felana o odluci pre nego što je objavljena.

Hegset je početkom aprila zatražio od načelnika Generalštaba generala Rendija Džordža da podnese ostavku, dok su oficiri koji su vodili Komandu za transport i obuku i Kapelanski korpus smenjeni sa svojih funkcija.

Šef Južne komande američke vojske, admiral mornarice Alvin Holsi penzionisan je krajem prošle godine.

Autor: D.Bošković