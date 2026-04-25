Otkriveno što je Vilijam tražio od Megan Markl pre udaje za Harija: Nije ni čudo što ga ne podnosi

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali

Vilijamova zabrinutost da Hari srlja u brak eskalirala je do te mere da je zamolio njihovog ujaka, Čarlsa Spensera, da pokuša da urazumi Harija

Iako je kraljevsko venčanje princa Harija i Megan Markl izgledalo kao bajka, iza kulisa su se rađale duboke podele. Naime, odnosi unutar britanske kraljevske porodice počeli su da se komplikuju mnogo pre nego što su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa izgovorili sudbonosno „da“.

Prema tvrdnjama kraljevskog biografa Roberta Džobsona, princ Vilijam je bio duboko zabrinut zbog brzine bratove veze, savetujući ga da uspori i da uzme vreme kako bi bolje upoznao „tu devojku“. Vilijamova zabrinutost da Hari srlja u brak eskalirala je do te mere da je zamolio njihovog ujaka, Čarlsa Spensera, da pokuša da urazumi Harija, što je mlađeg brata razbesnelo i dodatno ih udaljilo.


Jedan od najspornijih trenutaka, kako navodi Džobson u knjizi „Ketrin, princeza od Velsa: Biografija buduće kraljice“, ticao se nasleđa njihove majke, princeze Dajane. Vilijam je navodno insistirao da Megan na venčanju ne nosi nijedan komad Dajaninog nakita, o čemu se, kako Džobson navodi, obratio čak i kraljici Elizabeti. Tako je stvoren utisak dvostrukih standarda, jer je njegovoj supruzi Kejt to bilo dozvoljeno.

Iako je Megan na ceremoniji nosila dijamantsku tijaru kraljice Meri, na večernjem prijemu se ipak pojavila sa Dajaninim akvamarinim prstenom, što su mnogi protumačili kao čin prkosa.


Dodatnu napetost stvorile su i glasine o Meganinom ponašanju prema osoblju. Priče o njenom navodnom sukobu sa jednim zaposlenim uoči venčanja pojačale su sumnjičavost Vilijama i Kejt. Iako je Megan demantovala optužbe, te priče, zajedno sa nesuglasicama poput one oko Harijeve brade uz vojnu uniformu, stvorile su temelje za razdor.

Ove početne nesuglasice i osećaj nepoverenja oblikovali su dinamiku koja će godinama kasnije dovesti do potpunog prekida odnosa.

Autor: D.Bošković

#Megan Markl | Meghan Markle

#Princ Hari od Velsa | Prince Henry of Wales

#Princ Vilijam | Prince William | Duke of Cambridge

