DETALJI PUCNJAVE U KRVAVOJ DVORANI LEDE KRV! Napadač sačmaricom hteo da ubije Trampa i pola vlade (FOTO+VIDEO)

Prva dama, Melanija Tramp, bila je vidno potresena, a prema Trampovim rečima, odmah je shvatila ozbiljnost situacije kada su se začuli pucnji.

Donald Tramp je hitno evakuisan sa večere Udruženja dopisnika, nakon što je jedan napadač otvorio vatru. Osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ranjen jedan pripadnik obezbeđenja. Tramp je na pres konferenciji održanoj nakon upada naoružanog napadača rekao da "veruje da je napad bio usmeren na njega".

Donald i Melanija Tramp evakuisani su nakon što je došlo do pucnjave tokom svečane večere u luksuznom hotelu u Vašingtonu. Prema prvim informacijama, napadač je uhapšen i identifikovan kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ranjen jedan pripadnik obezbeđenja, a sada su se pojavili snimci na kojima se vidi šta se zapravo dešavalo unutar sale u kojoj se desila pucnjava i malo je reći da su svi u šoku.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama, vidi se Melanijin užasnut izraz lica kada je shvatila da je došlo do pucnjave.

Dok su agenti sa dugim cevima pretraživali salu, nastao je nadrealan prizor. Neki gosti su sa stolova povlačili flaše vina i hranu sa sobom pod stolove. Ovi snimci su brzo postali viralni kao prikaz apsurdnosti i straha u elitnim krugovima Vašingtona.

Pogledajte trenutak kada je uhapšen napadač na Trampovoj večeri, ova žena je sprečila krvoproliće?

Na društvenim mrežama pojavio se snimak hapšenja Kola Tomasa Alena, 31-godišnjeg Amerikanca koji je teško naoružan upao u hotel Hilton u Vašingtonu u trenutku kada se tamo održavala gala večera dopisnika iz Bele kuće. U trenutku incidenta u balskoj sali hotela bili su američki predsednik Donald Tramp i ključni ljudi njegove administracije, od potpredsednika Džej Di Vensa, preko ministra odbrane Pita Hegseha, do šefa FBI Keša Patela.

‼️VIDEO: First clip shows Secret Service agents apprehending the suspected shooter; second clip shows officers rushing to the scene. pic.twitter.com/M3TXrFS6Ar — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) 26. април 2026.

Na snimku se vidi kako napadač leži na podu, dok oko njega stoji više uniformisanih pripadnika snaga bezbednosti, ali i nekoliko agenata Tajne službe u odelima.

Njega je, po svemu sudeći, savladala jedna žena, pripadnica Tajne službe.

Bakingemska palata razmatra bezbednosne implikacije uoči posete Čarlsa Americi

Bakingemska palata saopštila je danas da se vodi "više razgovora" o tome na koji način pucnjava u Vašingtonu može da utiče na planiranje državne posete britanskog kralja Čarlsa III Sjedinjenim Američkim Državama i osudila taj čin.

Kako se navodi, britanski kralj je "u potpunosti informisan o razvoju događaja" i izrazio je zadovoljstvo što su američki predsednik Donald Tramp, prva dama SAD Melanija Tramp i svi gosti nepovređeni, saopštio je portparol Bakingemske palate, prenosi Skaj njuz.

Fon der Lajen razgovarala sa Trampom

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je danas da je razgovarala telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi izrazila solidarnost sa njim posle sinoćne pucnjave u hotelu u Vašingtonu gde se održavala večera dopisnika Bele kuće, a kojoj je Tramp prisustvovao.

Jedan papirić bio dovoljan za ulazak na večeru

Pitanja o tome kako je osumnjičeni uspeo da se približi svečanoj sali hotela i dalje su u centru istrage napada na gala večeru na kojoj je bio ne samo američki predsednik Donald Tramp, već i svi najviši zvaničnici njegove administracije.

Miša Komadovski, dopisnik DW njuza, opisao je za Skaj njuz proceduru ulaska u hotel neposredno pre pucnjave, ističući da je za prolazak kroz policijski kordon ispred zgrade bilo dovoljno pokazati papirnu ulaznicu.

Državni tužilac: Osumnjičeni ciljao članove Trampove administracije

Veruje se da je optuženi Kol Tomas Alen, koji je pucao tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće, ciljao članove Trampove administracije, izjavio je u vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš.

Blanš je takođe rekao da zvaničnici veruju da je osumnjičeni putovao vozom iz Kalifornije do Čikaga, a zatim do Vašingtona, gde se prijavio kao gost hotela u kojem se u subotu uveče održavao jedan od najvažnijih događaja u Vašingtonu.

Poljski novinar na mrežama objavio svedočenje sa lica mesta

O dramatičnim događajima u Vašingtonu oglasio se i Marek Valkuski, koji je bio prisutan u sali tokom pucnjave. Novinar je objavio snimak u kojem iz minuta u minut opisuje tok događaja. Pokazao je i sto za kojim je sedeo zajedno sa Bogdanom Klihom, otpravnikom poslova Poljske u SAD.

Strzały w hotelu Hilton podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu z udziałem prezydenta Trumpa. @PolskieRadio24 pic.twitter.com/zEJLL4AFNo — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) 26. април 2026.

Šire se reči portparolke Bele kuće pre pucnjave

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit je novinarima, nekoliko trenutaka pre pucnjave u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće, rekla da je američki predsednik Donald Tramp, koji je trebalo da se obrati okupljenima, "spreman za borbu", i da će tokom njegovog obraćanja "pucnji biti ispaljeni", što je sinonim za neočekivane i oštre izjave.

#ICYMI: White House Press Secretary Karoline Leavitt’s remarks from a @FoxNews interview, made just hours before the White House Correspondents’ Dinner, have resurfaced in the wake of the shooting incident https://t.co/NMhRaRL44Q pic.twitter.com/OvYC4pxjx1 — Arab News (@arabnews) 26. април 2026.

- Reći ću vam da će ovaj govor večeras biti klasičan govor Donalda Dž. Trampa. Biće smešan. Biće zabavan. Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva. Svi bi trebalo da se uključe. Biće zaista sjajno - rekla je Livit, prenosi Dejli bist.

Pucnji odjekuju, on jede: Snimak koji je srušio internet

Na jednom od snimaka vidi se kako jedan od gostiju, stariji čovek u elegantnom odelu, mirno sedi za stolom i jede svoju večeru, dok su se svi oko njega bacali na pod i zavlačili ispod stolova. "Miror" navodi da je "izuzetno pribrani gost" na Trampovoj večeri nastavio da jede nakon što je naoružani napadač upao na događaj a predsednik hitno sklonjen na bezbedno.

Shout out to THIS guy who decided to take a spoonful of his mashed potatoes while ducking and covering after tonight's WHCD shooting. No way he was passing up on that free food, even with Secret Service having their guns drawn out. 🙌 😂 pic.twitter.com/T14TxvOllC — Gunz (@TheGunzShow) 26. април 2026.

Džej Di Vens evakuisan pre Trampa

Telohranitelji su izvukli američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz stolice i hitno ga evakuisali tokom pucnjave na gala večeri u hotelu u Vašingtonu, a tek posle nekoliko trenutaka vratili su se da sklone i predsednika Donalda Trampa.

Napadač otkrio ko su mu bile mete

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, priznao je vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su izvori koji su upoznati sa istragom.

Kenedi beži, žena trči za njim

Na jednom od snimaka pucnjave u hotelu u Vašingtonu, tokom gala večere predsednika Donalda Trampa i drugih visokih američkih zvaničnika sa dopisnicima iz Bele kuće, vidi se kako telohranitelji odvode američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, dok su njegovu suprugu ostavili da sama trči za njima.

Robert Kennedy, RFK leaving his wife's behind not protecting her or even remembering her. pic.twitter.com/8DTi72XCxl — Nina (@ShakeLS) 26. април 2026.

Novinarka leži na podu, objavila snimak tokom pucnjave

Politička komentatorka Olivija Rejngold, koja je bila na gala večeri u hotelu u Vašingtonu sa dopisnicima iz Bele kuće i predsednikom Donaldom Trampom i drugim visokim američkim zvaničnicima kad je izbila pucnjava, objavila je snimak na kojem se vidi kako ona i drugi reporteri i gosti čuče ispod stola tokom pucnjave.

Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, koja se dogodila protekle noći tokom svečane večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, nema krivični dosije i nije bio na radaru policije, saopštio je danas američki zvaničnik.

Tajna služba o pucnjavi u Vašingtonu: Kukavica pokušala da napravi tragediju

Zamenik direktora američke Tajne službe Metju Kvin izjavio je danas da je napadač koji je pucao na pripadnike obezbeđenja u hotelu Hilton u Vašingtonu, prilikom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, "kukavica koja je pokušala da napravi nacionalnu tragediju".

- Večeras je kukavica pokušala da stvori nacionalnu tragediju. Potcenio je sposobnost Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država da štiti i zaustavljen je pri prvom kontaktu - rekao je Kvin u saopštenju koje je objavljeno na društvenim mrežama, prenosi Skaj njuz.

Detalji o napadaču: Proglašen za nastavnika meseca, evo čime se bavi

Kol Tomas Alen, koji je pucao iz sačmarice svečane večere američkih zvaničnika i predsednika Donalda Trampa sa reporterima iz Bele kuće u hotelu u Vašingtonu, bio je inženjer i kompjuterski naučnik.

Alen je radio kao mašinski inženjer u kompaniji “IJK Kontrols” i bio je asistent profesora na Kalteku.

Radio je honorarno kao nastavnik u obrazovanoj organizaciji “C2 Edukejšen” u oblasti Los Anđelesa i, kako se navodi, ranije je bio proglašen za nastavnika meseca u okrugu ovog najnaseljenijeg kalifornijskog grada.

Pogledajte šta ljudi rade tokom pucnjave na Trampovoj večeri

Erika Kirk breaks down in tears as she leaves the White House dinner after shots were fired.



She was tragically widowed when a left-wing assassin took her husband’s life.



Heartbreaking to see what Charlie Kirk’s wife has gone through. pic.twitter.com/6XzuZkAGrU — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) 26. април 2026.

Muškarac koji je pucao na događaju kome je prisustvovao Tramp imao više komada oružja

Vršilac dužnosti šefa policije Vašingtona Džefri Kerol izjavio je danas da je muškarac koji je otvorio vatru na kontrolni punkt pripadnika tajne službe u hotelu "Hilton" u tom gradu, u kojem se održavala večera Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, imao nekoliko komada oružja.

Svetski lideri osudili pucnjavu u Vašingtonu

Svetski lideri osudili su danas incident u Vašingtonu, u kojem je muškarac tokom protekle noći otvorio vatru na kontrolnom punktu u hotelu "Hilton", gde se održavala svečana večera Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, navodeći da je to bio čin "političkog nasilja".

Oglasio se Vučić nakon pucnjave u Vašingtonu

"Najsnažnije osuđujem oružani napad na američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu porodicu", objavio je upravo na svom X nalogu Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu biće formalno optužen u ponedeljak

Američka tužiteljka za Vašington Džanin Piro izjavila je danas da će osumnjičeni za pucnjavu na događaju u Vašingtonu, kojem je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, biti sutra, u ponedeljak, formalno izveden pred sud i optužen.

BREAKING: President Trump and First Lady are rushed out of the White House Correspondents' Dinner.



It is unclear what led up to the evacuation, but attendees of the event were seen on video feed ducking and covering around their tables. pic.twitter.com/GbbXmL223t — Fox News (@FoxNews) 26. април 2026.

U hotelu gde je pucano 1981. ranjen Regan

U hotelu Hilton u Vašingtonu, u kojem se protekle noći dogodila pucnjava u toku svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, 1981. godine je ranjen u pokušaju atentata tadašnji američki predsednik Ronald Regan.

FBI pretresa kuću osumnjičenog za pucnjavu u hotelu u kojem je bio Tramp

Pripadnici američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) počeli su pretres kuće osumnjičenog za pucnjavu u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, u kojem se na svečanoj večeri u tom trenutku nalazio i američki predsednik Donald Tramp.

Melanija Tramp traumatizovana nakon pucnjave

Tramp je rekao da je ovo iskustvo bilo "traumatično" i da je prva dama Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su se začuli pucnji.

- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da protokol zahteva da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili ih je bilo više.

Oglasio se Tramp

Donald Tramp, američki predsednik izjavio je danas da on i njegov tim nisu bili upoznati sa bilo kakvim pretnjama pre incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, navodeći da je napadač morao "mnogo toga da prođe" da bi došao do njega.

Na pitanje da li veruje da je on bio meta napada, Tramp je odgovorio da pretpostavlja da jeste.

- Pretpostavljam, mislim, ovi ljudi, oni su ludi, oni su ludi. I znate, nikad se ne zna. Bio je veoma daleko od mene - kazao je Tramp.

Trenutak kada napadač kreće da puca

Tramp je hitno skinut sa bine, a osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja ustreljen u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

Kol Tomas Alen (31) uhapšen i osumnjičen za napad

- Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna zaštita funkcioniše - rekao je Karan.

Tramp objavio snimak pucnjave

U policiji kažu da je, prema preliminarnim podacima, osumnjičeni bio gost hotela, kao i da je reč o izolovanom incidentu.

U prostoriji u Beloj kući u kojoj se održavao događaj čulo se pet hitaca, prenosi Skaj njuz.

THIS IS THE MOMENT SECRET SERVICE AGENTS ESCORTED JD VANCE OUT OF THE WHITE HOUSE CORRESPONDENTS' DINNER. pic.twitter.com/9vMncD23Vc — Chad Prather (@WatchChad) 26. април 2026.

Tramp je na društvenoj mreži Truth social objavio snimak incidenta, kao i fotografiju napadača.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci pucnjave u hotelu u kome se održavala večera na kojoj je bio i Donald Tramp, predsednik SAD.

Pucnjava u hotelu, Tramp evakuisan

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, začuli su se pucnji nakon što je naoružani muškarac ispalio više hitaca, zbog čega su svi prisutni evakuisani.

Tramp je rekao da je osumnjičeni "naoružan višestrukim oružjem" napao bezbednosni kontrolni punkt u hotelu "Vašington Hilton" na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.

Autor: Jovana Nerić