Neverovatan prizor usred pucnjave u Vašingtonu: Svi panično beže, a on mirno nastavlja s večerom (VIDEO)

Dok su gosti bežali i skrivali se ispod stolova tokom pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Washington Hilton, jedan muškarac ostao je "hladan kao špricer"i mirno nastavio da jede svoju večeru, zbog koje je, očito, i došao.

Video s godišnje večere za novinare Bele kuće pokazuje bizarnu i pomalo neverovatnu scenu u kojoj nezainteresovani gost mirno nastavlja s obrokom dok drugi paniče oko njega, stoga ne čudi da je snimak u kratkom roku postao viralan na društvenim mrežama.

Predsednik Amerike Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i članovi kabineta izvedeni su brzom akcijom iz dvorane, nakon što su se začuli sumnjivi pucnji.

"Ništa ne može da upropasti planove za večeru"

Međutim, ono što je sve ostavilo bez reči je video dotičnog muškarca koji, dok se ljudi oko njega panično skrivaju ispod stolova, nastavlja mirno da sedi i jede, posmatrajući kako se u njegovoj blizini kreće pripadnik obezbeđenja s vatrenim oružjem.

Video je brzo izazvao lavinu reakcija na internetu, a mnogi korisnici su se zabavljali neobičnim, smirenim ponašanjem muškarca uprkos napetoj situaciji - bio je više fokusiran na to da pojede do kraja obrok nego da se zabrine zbog situacije opasne po život. Mnogi su ga opisali kao utelovljenje smirenosti, zaključujući da je imao potpuno poverenje u bezbednosnu službu i da ga nije bilo briga za paniku koja se odvijala oko njega.

Autor: Marija Radić