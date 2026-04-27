NAORUŽAN SAČMARICOM UPAO NA TRAMPOVU GALA VEČERU I POČEO DA PUCA! Do detalja otkrio ko su METE: Donald pao na pod, Melanija ISTRAUMIRANA, Vens se spasao pre svih

Često se kaže da je funkcija američkog predsednika najmoćnija na svetu, ali istorija pokazuje da je istovremeno i jedna od najopasnijih. Od Abrahama Linkolna do Džona F. Kenedija, Amerika je svedočila stradanju svojih lidera od ruku atentatora, dok su drugi, poput Ronalda Regana, jedva preživeli pokušaje ubistva. Četiri predsednika su ubijena, a mnogi su bili mete.

Ali Donald Tramp stoji usamljen na ovom spisku. On je, po svakoj računici, najugroženiji čovek u istoriji američkog predsedništva. Pretrpeo je čak tri pokušaja atentata u poslednje dve godine.

Osumnjičeni odmah uhapšen

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je juče prisustvovao američki predsednik, začuli su se pucnji nakon što je naoružani muškarac ispalio više hitaca, zbog čega su svi prisutni evakuisani.

Tramp je hitno sklonjen sa bine, a osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31) iz Kalifornije.

Direktor Tajne službe Šon Karan, rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja ustreljen u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources



You can hear shots ring out in this video



A shooter opened fire in the LOBBY -- the shooter is DEAD



— Nick Sortor (@nicksortor) 26. април 2026.

Napadač otkrio ko su mete

Kol Tomas Alen, osumnjičen za napad na večeri, poslao je članovima svoje porodice opširan manifest samo deset minuta pre nego što je upao u hotel i počeo da puca.

Između ostalog, on u manifestu navodi i ko su mu mete:

"Dok o ovome govorim, proći ću i kroz svoja predviđena pravila delovanja (verovatno u užasnom formatu, ali nisam vojnik, pa šta je tu je)."

"Zvaničnici administracije (osim g. Patela): oni su mete, po prioritetu od najvišeg ka najnižem rangu."

"Tajna služba: oni su mete samo ako je neophodno i treba ih onesposobiti bez smrtonosnih posledica ako je moguće (npr. nadam se da nose pancire jer hitac iz sačmarice u torso uništava ljude koji nisu zaštićeni)."

"Hotelsko obezbeđenje: nisu mete ako je ikako moguće (tj. osim ako pucaju na mene)."

"Kapitolska policija: isto kao hotelsko obezbeđenje."

Nacionalna garda: isto kao hotelsko obezbeđenje."

"Zaposleni u hotelu: uopšte nisu mete."

"Gosti: uopšte nisu mete."

"Da bih smanjio broj žrtava, koristiću sačmu umesto pojedinačnih zrna (manje probijanje kroz zidove)."

"Ipak bih prošao kroz većinu ljudi ovde da dođem do meta ako bi to bilo apsolutno neophodno (na osnovu toga da je većina ljudi odlučila da dođe na govor pedofila, silovatelja i izdajnika i time su saučesnici), ali se zaista nadam da do toga neće doći."

Melanija Tramp traumatizovana nakon pucnjave

Tramp je rekao da je ovo iskustvo bilo "traumatično" i da je prva dama Melanija "odmah" znala šta se dešava kada su se začuli pucnji.

- Borio sam se iz sve snage da ostanem - rekao je Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući i dodao da mu je ipak rečeno da protokol zahteva da odu jer nije bilo jasno da li je u pitanju bio usamljeni napadač ili ih je bilo više.

Na jednom od snimaka pucnjave u hotelu, vidi se kako telohranitelji odvode američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, dok su njegovu suprugu ostavili da sama trči za njima.

Džej Di Vens evakuisan pre Trampa

Telohranitelji su izvukli i američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz stolice i hitno ga evakuisali, a tek posle nekoliko trenutaka vratili su se da sklone i predsednika Donalda Trampa.

Tramp nije konvencionalan predsednik i nikada nije ni pokušavao to da bude. On uživa u konfrontaciji. To mu je donelo izuzetno lojalnu bazu, ali i podjednako odlučnu opoziciju.

Borba za opstanak

On je politiku predstavio ne kao nadmetanje ideja, već kao borbu za goli opstanak, u kojoj protivnici nisu jednostavno u krivu, već su opasni i nelegitimni. Institucije se podrivaju, motivi se dovode u pitanje, a kompromis se slika kao izdaja. U takvoj atmosferi, razmak između besa i akcije se smanjuje, a kada se ta udaljenost smanji, ljudi počinju da kuju zavere.

Amerika pocepana na pola

Amerika je zemlja pocepana po sredini, a Tramp je istovremeno i proizvod te podele i jedan od njenih najmoćnijih pokretača. Rezultat je zapaljiva politička klima kakvu je iskusilo veoma malo modernih demokratija.

Predsedništvo je uvek nosilo opasnost, ali u Americi koju je Tramp pomogao da se oblikuje, ta opasnost je sada nešto sasvim drugo.

Autor: Jovana Nerić