ŠOKANTNO IZDANJE KEJT MIDLTON! Princeza od Velsa u Londonu POGAZILA STROGI PROTOKOL: Svi gledaju u njeno lice, uradila nešto što je strogo ZABRANJENO! (FOTO)

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, prisustvovala je obeležavanju Anzac dana u Vestminsterskoj opatiji, a njena pojava izazvala je pravu buru u britanskoj javnosti. Iako je modno bila besprekorna, Kejt je ovaj put svesno odlučila da prekrši stroga kraljevska pravila koja se tiču lepote i šminkanja.

ŠMINKA KOJA JE PODELILA JAVNOST

Iako protokol nalaže maksimalnu diskreciju i prirodne tonove, princeza se pojavila sa izrazito naglašenom šminkom. Umesto umerenih braon nijansi, Kejt je nosila:

Tamnu senku i crnu olovku na donjem kapku (što je dozvoljeno samo za večernje prilike).

Jako rumenilo koje je bilo u suprotnosti sa dosadašnjim stilom "nevidljive" šminke.

Naglašen "smokey eye" efekat usred bela dana.

MODNI DETALJI I POVEZANOST SA JELENOM ĐOKOVIĆ

Kejt je nosila elegantan Givenchy kaput sa potpisom Sare Barton. Zanimljivo je da je upravo Bartonova dizajnirala venčanicu za Kejt Midlton, ali i za suprugu najboljeg tenisera sveta, Jelenu Đoković, za njenu svadbu na Svetom Stefanu.

Princeza je stajling upotpunila šeširom Jane Taylor i minđušama koje su pripadale pokojnoj princezi Dajani, dok je na reveru nosila crveni mak – simbol sećanja na stradale vojnike.

ŠTA JE SVE KRALJEVSKOJ PORODICI ZABRANJENO?

Podsećamo, žene na dvoru moraju da se pridržavaju sledećih pravila:

Bez upadljivih karmina: Dozvoljene su samo "nude" i svetloroze nijanse.

Prirodni nokti: Jarki lakovi su nepoželjni (iako ih je Kejt ranije nosila).

Nema popravke u javnosti: Strogo je zabranjeno posezanje za puderom ili ružem pred kamerama.

Bez oštrog konturisanja: Lice mora izgledati prirodno na dnevnom svetlu.

Iako je princeza ovaj put "pogazila" tradiciju, modni kritičari se slažu da i dalje nije prešla granicu dobrog ukusa i pristojnosti.

Autor: D.S.