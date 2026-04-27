Peking 'opkoljava' savezničke vežbe dok je fokus SAD na Iranu

U razmaku od samo 72 sata, Narodnooslobodilačka vojska Kine (PLA) demonstrirala je silu bez presedana, pozicionirajući strateške pomorske efektive tako da praktično „uokvire“ velike savezničke vojne vežbe u regionu.

Dok zvanični Peking ove pokrete naziva „rutinskim“, vojni analitičari upozoravaju da je reč o uvežbavanju taktičkog opkoljavanja u trenutku kada su američki resursi rastegnuti zbog sukoba na Bliskom istoku.

Simbolika i tajming: Godišnjica koja se ne zaboravlja

Sve je počelo 17. aprila 2026. godine, kada je japanski razarač JS Ikazuchi prošao kroz Tajvanski moreuz. Iako je prolaz bio u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom, datum je nosio tešku istorijsku težinu – godišnjicu Sporazuma iz Šimonosekija (1895), kojim je Kina bila primorana da preda Tajvan Japanu. Kineski državni list PLA Daily optužio je Tokio za „povređivanje osećanja kineskog naroda“, a odgovor Pekinga stigao je tri dana kasnije.

Nosač aviona i „Oštrica“ u Pacifiku

Dana 20. aprila, kineski nosač aviona Liaoning prošao je kroz Tajvanski moreuz u pravcu juga. Ministarstvo odbrane Tajvana objavilo je snimke na kojima se vide borbeni avioni J-15 i helikopteri spremni na palubi, potvrđujući da su njihove snage održavale „neprekidan nadzor“. Ovo je prvi prolazak kineskog nosača kroz moreuz od decembra 2025. godine.

Istovremeno, 133. pomorska udarna grupa Istočne komande PLA prošla je kroz moreuz Jokoate u lancu ostrva Rjukju i uplovila direktno u zapadni Pacifik. Grupu predvodi Baotou, razarač tipa 052D, kojeg analitičari nazivaju „pratiocem sa oštricom“, specijalizovanim za pratnju nosača aviona u borbenim misijama.

„Klešta“ oko vežbe Balikata

Ono što bezbednosne stručnjake najviše brine jeste geometrija ovih pokreta. Na istoku: 133. udarna grupa sada se nalazi u Filipinskom moru. Na zapadu: Liaoning se kreće ka Južnom kineskom moru. U centru: Upravo između ove dve grupe odvijaju se masovne vežbe Balikatan 2026, u kojima učestvuju snage SAD, Filipina i rekordan broj japanskih jedinica.

Analitičari za portal The Diplomat ocenjuju da ovo nije slučajnost, već vežba taktičkog opkoljavanja. Peking demonstrira sposobnost da postavi svoje snage sa obe strane regiona gde operišu saveznici, uvežbavajući koordinaciju potrebnu za blokadu bilo kakvog odgovora u slučaju buduće krize.„Rutinske operacije ne zahtevaju nosač aviona, istovremeno raspoređivanje udarnih grupa u Pacifiku i pozicioniranje koje 'uokviruje' aktivne vežbe saveznika sa dve strane,“ navode stručnjaci. Ovo nije samo rutina. Ovo je generalna proba. Pitanje koje ostaje otvoreno jeste – za šta se tačno Peking priprema?

