Dva američka predsednika pokušali da ubiju u istom hotelu: Tramp uspešno evakuisan, Regan primio metak

Hotel, u kome je naoružani čovek tokom vikenda pokušao da probije bezbednosni kontrolni punkt i upadne u salu u kojoj je na večeri bio predsednik SAD Donald Tramp, bio je pre 45 godina mesto još jednog nasilnog napada. Naime, ispred njega je Džon Hinkli Mlađi 30. marta 1981. ispalio hice u tadašnjeg predsednika Ronalda Regana.

Inače, ovaj hotel bio je domaćin brojnih velikih događaja od svog otvaranja 1965. godine. Hotel Vašington Hilton, koji se nalazi nedaleko od Bele kuće, takođe redovno organizuje Nacionalni molitveni doručak. A tokom 1960-ih i 70-ih, ogromna balska sala hotela bila je mesto održavanja muzičkih događaja, uključujući koncerte grupe The Doors i Džimija Hendriksa.

Godine 1981, Džon Hinkli Mlađi pokušao je da ubije tadašnjeg predsednika Ronalda Regana dok je napuštao hotel. Regan je preživeo, ali mu je metak probio plućno krilo i izazvalo ozbiljno unutrašnje krvarenje.

Reganov sekretar za štampu, Džejms Brejdi, upucan je u glavu tokom napada. Prema istrazi, Hinkli je tada čekao u zasedi ispred hotela, okružen gađanima.

Kada je Regan izašao, televizijske kamere snimile su ga nasmejanog kako maše okupljenima. Nedugo potom začuli su se pucnji i vriska. Prvi metak je u glavu pogodio portparola Bele kuće Džejmsa Brejdija.

Džeri Par, agent Tajne službe, zadužene za zaštitu američkih predsednika, odmah je skočio na Regana i gurnuo ga ka otvorenim vratima limuzine.

Jedan metak je pogodio policajca Tomasa Delantija, a ranjen je i agent Tajne službe Tim Mekarti, koji se isprečio ispred Regana. Peti hitac je udario u blindirani prozor limuzine, u koju su ugurali Regana.

Podsetimo, za napad na večeri Udruženja dopisnika iz Bele kuće u subotu, osumnjičen je Kol Tomas Alen, koji je poslao opširan manifest članovima svoje porodice samo 10 minuta pre napada.

To je prvi otkrio američki predsednik Donald Tramp, a američki mediji su ubrzo preneli i ceo manifest i napadača koga je Tramp opisao kao "vrlo bolesnog čoveka koji mrzi hrišćane".

Nakon incidenta, koji se završio ranjavanjem jednog od agenata i hitnom evakuacijom predsednika Trampa i potpredsednika Džej Di Vensa iz hotela, šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls održaće sastanak o bezbednosti predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za Reuters da predsednik Tramp i Bela kuća i dalje pružaju podršku rukovodstvu američke Tajne službe nakon incidenta ispred hotelske sale. Očekuje se da će Vajs početkom nedelje razgovarati sa čelnicima Američke tajne službe i Ministarstva za unutrašnju bezbednost o "procedurama i praksama" za velike događaje u kojima učestvuje predsednik. Na sastanku će biti razmotren odgovor bezbednosnih službi na incident koji se dogodio u subotu, kao i sve mere koje bi mogle da doprinesu većoj bezbednosti budućih događaja.

Autor: Marija Radić