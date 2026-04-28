USTAVNI SUKOB U AMERICI NA POMOLU: Tramp mora da dobije odobrenje Kongresa za nastavak rata u Iranu

Republikanski senatori su najavili da će zatražiti od Bele kuće da pozove Kongres na odgovornost za rat u Iranu, dok se približava zakonski rok za traženje odobrenja Kongresa za sukob.

Senatorka Suzan Kolins, predsednica Odbora za budžet Senata, rekla je da nakon isteka roka od 60 dana koji je utvrđen Zakonom o ratnim ovlašćenjima, što se očekuje kasnije ove nedelje, predsednik „mora dobiti odobrenje Kongresa ili Kongres može da ga blokira. To su dva izbora, ali Kongres mora da deluje“, piše CNN.

Senator Majk Raunds, član Odbora za oružane snage Senata, rekao je da bi bio „iznenađen“ ako predsednik Donald Tramp ne zatraži produženje roka za odobrenje Kongresa za dodatnih 30 dana. Predsednik ima zakonsko pravo da to učini ako može da opravda da je produženje neophodno za bezbedno povlačenje snaga.

„Postavljaćemo pitanja tokom tog perioda“, rekao je Raunds. Dodao je da očekuje da će senatori kasnije ove nedelje, tokom zatvorene sednice budžetskog odbora, postavljati pitanja ministru odbrane Pitu Hegsetu o tom pitanju. „Svakako želimo da dobijemo odgovore, a ako nam je potrebno da ih dobijemo u poverljivom okruženju, neka bude tako“, zaključio je.

Autor: Marija Radić