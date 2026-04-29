DOBILA OTKAZ, PA IZVADILA ŠIPKU! Plesačica pretukla menadžera kluba i radnike

Plesačica oko šipke iz Majamija završila je iza rešetaka nakon što je svoj „alat za rad“ upotrebila kao smrtonosno oružje. Dvadesettrogodišnja Princes Alija Bel uhapšena je nakon što je brutalno napala bivše kolege u klubu iz kojeg je prethodno otpuštena.

Krvava osveta u noćnom klubu

Drama je počela kada se Princes Alija Bel vratila u klub u kojem je radila, ali ne da bi plesala, već da bi se obračunala sa menadžmentom. Prema policijskom izveštaju, ona je:

Potegla metalnu šipku: Koristeći predmet sličan onome oko kojeg je plesala, nasrnula je na menadžera kluba.

Napad na zaposlene: Pored menadžera, povrede su zadobili i ostali radnici koji su pokušali da je zaustave.

Lažni identitet: Prilikom hapšenja, devojka je pokušala da obmane policajce dajući im lažno ime.

Teške optužbe i policijski dosije

Onlajn zapisi zatvora u koje je uvid imao magazin People otkrivaju da se Bel suočava sa nizom ozbiljnih optužbi:

Težak fizički napad

Napad smrtonosnim oružjem

Pružanje otpora službenom licu (bez upotrebe nasilja)

Davanje lažnog imena ili identifikacije

Incident se dogodio u ponedeljak, 27. aprila, a policija je brzo intervenisala i sprečila dalju eskalaciju nasilja u objektu. Princes Alija Bel se trenutno nalazi u pritvoru, dok povređeni radnici potražuju pravdu nakon ovog nesvakidašnjeg napada.

Autor: D.S.