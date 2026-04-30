Pokušaj atentata na 'Kasapina iz Buče': Eksplozija u ruskom vojnom garnizonu, sudbina generala Omurbekova neizvesna

U vojnom garnizonu u naselju Knjaze-Volkonskoje-1, u Habarovskom kraju, 28. aprila izvršen je pokušaj atentata na ruskog general-majora Azatbeka Omurbekova, čoveka koji je u svetu postao ozloglašen kao komandant jedinica odgovornih za masakr u ukrajinskom gradu Buča.

Detalji napada

Prema dostupnim informacijama, improvizovana eksplozivna naprava detonirana je u poštanskom sandučetu na stepeništu stambene zgrade u okviru garnizona. Eksplozija je bila razorna: na licu mesta poginuo je komandant bataljona za obuku veze, potpukovnik Kuzmenko, dok je nekoliko drugih osoba zadobilo teške povrede.

Iako je primarna meta napada bio general Omurbekov, njegov trenutni status ostaje nepoznat. Izveštaji sugerišu da ruske vojne vlasti ulažu napore da prikriju incident i spreče curenje informacija o stanju generala.

Od potpukovnika do „Heroja Rusije“

Azatbek Omurbekov je dospeo u fokus međunarodne javnosti u aprilu 2022. godine, kada ga je istraživačka mreža InformNapalm identifikovala kao komandanta 64. zasebne motorizovane brigade. Ova jedinica je direktno optužena za brutalna ubistva, mučenja i silovanja civila tokom okupacije Buče.

Uprkos međunarodnim optužnicama i sankcijama koje su mu uvele brojne zemlje, ruski predsednik Vladimir Putin je Omurbekova odlikovao titulom „Heroja Rusije“. Takođe, primećen je kontroverzan obrazac napredovanja: Omurbekov je, zajedno sa drugim oficirima koje je razotkrio OSINT (obaveštajni rad na osnovu otvorenih izvora), ubrzo nakon optužbi za ratne zločine unapređen iz čina potpukovnika u čin general-majora.

Simbolika kazne

Omurbekov se nalazi i na specijalnom „špilu karata“ koji su kreirale ukrajinske snage i volonteri, a koji prikazuje ruske ratne zločince koji su prioritetne mete za privođenje pravdi ili eliminaciju.

Istraživači InformNapalma ističu da su Omurbekov i slični oficiri poput Sergeja Atroščenka postali simboli ruskog vojnog sistema koji, umesto kazne, nudi promociju onima koji su povezani sa najtežim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava.