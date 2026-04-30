Tramp krenuo da uhvati Melaniju za ruku - zbog onoga što je uradila, gore mreže: Bukvalno se vidi kada prestaje predstava za javnost (VIDEO)

Melanija i Donald Tramp ugostili su sinoć na svečanoj večeri kralja Čarlsa i njegovu suprugu Kamilu, koji borave u državnoj poseti Americi. Kakav događaj, toliko i komentara. Analiziraju se brojni detalji sa svečanog skupa, a odnos prve dame i predsedniak SAD ponovo je na tapetu.

Melanija Tramp je jednim potezom mnogo rekla o svom braku sa Donaldom Trampom, komentarišu na X mreži. Sporna situacija desila se dok je prvi par Amerike pozirao u Beloj kući.

Did anyone else catch it? pic.twitter.com/6JNjdQyLcQ — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) 29. април 2026.

Tramp koji je juče ovako govorio o svom braku sa čuvenom Slovenkom, uhvatio je svoju suprugu za ruku. Melanija je samo nekoliko sekundi kasnije pustila svoju ruku i nastavila tako da pozira. Američki predsednik se suzdržavao, a onda je ponovio taj potez, koji je prva dama prihvatila, ali kako kažu, krajnje usiljeno.

"On uvek pokušava da je uhvati za ruku, a ona ga odgurne.", Ona ne može ni da podnese da ga dodirne", "Taj mali trenutak je govorio glasnije od reči", Bukvalno možete videti trenutak kada PR predstava prestaje", "Taj prelaz sa 'osmeha za državnu večeru' na 'ne diraj me' pokret rukom je svetske klase", "To otpuštanje ruke je bilo glasnije od reči", glase komentari sa X mreže.

U manjini su oni koji smatraju da je Melanija Tramp koju je Kamila šokirala ovakvim britanskim humorom, pustila Trampovu ruku zbog poziranja pa da su nakon fotografisanja ponovo imali vremena za taj "gest podrške jedno drugom".

Pažnju je privukao i snimak tokom jučerašnje ceremonije u Beloj kući. Melanija je ozbiljno, a neki bi rekli i sa antipatijama posmatrala Donalda Trampa tokom njegovog govora da bi mu se kasnije osmehnula. Zbog toga je zovu "vešta glumica".



Tokom sinoćne svečane večere desila se još jedna čudna situacija. Kada je došlo vreme za nazdravljanje, izgledalo je kao da Tramp ignoriše Melaniju koja je krenula sa čašom šampanjaca prema njemu. Prvenstvo je dao kralju, kao gostu, ali joj je kasnije, primetivši je, a bila je pored njega, jedva uzvratio nazdravljanje.

Brak Trampovih bio je nedavno na udaru glasina o razvodu. Komentarisalo se čak da je Melanija Tramp tokom pucnjave u hotelu Hilton, pre nekoliko dana, pokušavala da se sakrije ispod stola bez razmišljanja o tome da li će njen muž biti na vreme zaštićen - razlog takvim glasinama je to što ga u tom momentu nije ni pogledala. Opak, situacija je bila toliko haotična da se sve dešavalo u delićima sekunde. Postupalo se instiktivno, ali kritiačri misle da je upravo na taj način prva dama rekla sasvim dovoljno.

Podsetimo, kralj Čarls i njegova supruga Kamile borave od 27. aprila u poseti Americi. Poseta će trajati do 30. aprila.

Autor: D.Bošković