AUTOBUS SA PUTNICIMA SE SURVAO U REKU: Vozač izgubio kontrolu, vozilo završilo na dnu Sene, traga se za jednom osobom

Autobus sa putnicima pao je danas sa mosta u Francuskoj u reku, a prema navodima francuskih medija, vozač i putnici su spaseni.

Vozilo se srušilo u blizini mesta Živizi-sur-Orž, prenosi "Figaro".

Kako se navodi, u vozilu su se u vreme incidenta nalazile četiri osobe. Prema izvoru bliskom istrazi, jedna od njih još nije pronađena. Rečna policija i vatrogasci su trenutno na licu mesta.

"Parizjen" prenosi da je, prema njihovim informacijama, vozač izgubio kontrolu, nakon čega je autobus pao u reku Senu.

Trenutno nema podataka o žrtvama, a prema informacijama kojima raspolaže "Parizjen", vozač i putnici su spašeni.

Kada je kontaktirana, gradonačelnica Žuvisija Lamija Bensarsa Reda je rekla da je "zapanjena" nesrećom.

Autor: Iva Besarabić

