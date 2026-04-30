Jedan od najvažnijih Epstajnovih dokumenata i dalje nije objavljen: Čuva se pod ključem, pronašao ga ovaj čovek

Oproštajna poruka koju je Džefri Epstajn navodno napisao u zatvoru na Menhetnu čuva se u tajnosti gotovo sedam godina. Zaključana je u sudu u Njujorku.

Cimer iz ćelije rekao je da je poruku pronašao u julu 2019. godine, nakon što je poznati predator pronađen bez svesti sa komadom tkanine oko vrata. Epstajnje tada preživeo, ali je nekoliko nedelja kasnije pronađen mrtav u zatvoru.

Poruku je kasnije zapečatio savezni sudija u sklopu kaznenog postupka protiv samog cimera, prema dokumentima i razgovorima. To znači da istražitelji koji su analizirali Epstajnovu smrt, koja je izazvala veliku pažnju javnosti, nisu imali uvid u potencijalno ključan dokaz.

U četvrtak je New York Times zatražio od suda da se poruka objavi. Prema rečima cimera Nikolasa Tartaljonea, u poruci je pisalo da je "vreme za oproštaj".

Iako je Tartaljone prošle godine pomenuo poruku u podkastu, rukom pisani tekst i dalje nije dostupan javnosti, uprkos velikoj transparentnosti oko vladinih istraga o Epstajnu. Od decembra je američko ministarstvo pravde objavilo milione stranica dokumenata povezanih sa seksualnim predatorom.

New York Times nije video poruku i nije uspeo da je pronađe u Epstajnovim spisima. Portparolka ministarstva pravde kazala je da ni ta institucija nije videla dokument.

Ipak, nejasna hronologija na dve stranice u dostupnim zapisima opisuje kako se poruka našla u kompleksnom pravnom postupku protiv Tartaljonea. U dokumentu se navodi da su Tartaljoneovi advokati potvrdili autentičnost poruke, ali bez objašnjenja kako. Ako ju je zaista napisao Epstajn, mogla bi dati uvid u njegovo stanje uma u nedeljama pre smrti, kada je pronađen obešen o krevet.

Epstajnova smrt zvanično proglašena samoubistvom



Portparolka ministarstva pravde rekla je da je, u skladu sa saveznim zakonom koji nalaže objavu Epstajnovih spisa, sprovedena opsežna potraga za svim dokumentima u posedu institucije, uključujući one iz Uprave zatvora i Kancelarije glavnog inspektora.

Džefrijeva smrt u dobi od 66 godina zvanično je proglašena samoubistvom. Međutim, propusti u bezbednosti u zatvoru na Menhetnu, koji je u međuvremenu zatvoren, podstakli su brojne teorije o okolnostima njegove smrti i mogućnosti da je ubijen. Nakon incidenta u julu, kada su na njegovom vratu uočene povrede, Epstajn je izjavio da ga je Tartaljone napao i da nije suicidalan.

Tartaljone, bivši policajac optužen za četvorostruko ubistvo, godinama negira da je napao Epstina. Zapisi Uprave zatvora pokazuju da je nedelju dana nakon prvobitne optužbe Epstajn kazao službenicima da nikada nije imao problema sa Tartaljoneom i da se oseća bezbedno u njegovoj ćeliji.

Tartaljone je 2023. osuđen i sada služi četiri doživotne kazne. Podneo je žalbu i tvrdi da je nevin. U nedavnim telefonskim razgovorima iz saveznog zatvora u Kaliforniji, Tartaljone je izneo svoju verziju događaja i objasnio kako je pronašao poruku.

Tartaljone predao poruku svojim advokatima

Nakon incidenta u julu, Epstajn je premešten u drugi deo zatvora i kratko je bio pod nadzorom zbog opasnosti od samoubistva. U to vreme, tvrdi Tartaljone, pronašao je poruku u svojoj ćeliji, skrivenu u grafičkom romanu.

"Otvorio sam knjigu da čitam i tamo je bila", rekao je Tartaljone, opisujući komad žutog papira istrgnut iz sveske.

Prema njegovim rečima, u poruci je pisalo da su istražitelji mesecima proveravali Epstajna i "nisu ništa pronašli". Dodao je da je poruka sadržala i rečenicu: "Šta želite da učinim, da briznem u plač? Vreme je za oproštaj."

Tartaljone je poruku predao svojim advokatima jer je, kako kaže, mogla biti korisna ako bi Epstin nastavio da tvrdi da je pokušao da ga napadne. Poruka nije pomenuta u službenim istragama Epstajnove smrti, uključujući izveštaj Kancelarije glavnog inspektora iz 2023. godine, koji nije želeo da komentariše slučaj.

Međutim, dokument sa hronologijom, objavljen u sklopu Epstinovih spisa, opisuje put poruke kroz pravosudni sistem. Nije jasno zašto je dokument, naslovljen "Hronologija" i pisan uz korišćenje inicijala za zatvorenike i advokate, sastavljen niti ko ga je napisao.

Angažovali stručnjake za rukopis

Prema tom dokumentu, 27. jula 2019. godine, četiri dana nakon navodnog pokušaja samoubistva, Tartaljone se sastao sa svojim glavnim advokatom Brusom Barketom (Bruce Barket) i rekao mu za poruku.

Kada je stražar rekao da Tartaljone ne može da ode u ćeliju po poruku, Barket mu je savetovao da je preda sledećem advokatu koji ga poseti. Barket je potom nazvao drugog advokata, Džona Videra (John Wieder), i zamolio ga da preuzme poruku od klijenta.

Dokument pokazuje da su advokati u sledećih nekoliko dana dvaput pokušali da potvrde autentičnost poruke, ali bez uspeha. Uspeli su to da učine krajem 2019. ili početkom 2020. godine, navodi se.

"Moji advokati su tada hteli da budu sigurni da je nisam ja napisao", poručio je Tartaljone u intervjuu iz jula 2025. za podkast Džesike Rid Kraus (Jessica Reed Kraus). Naveo je da su angažovali stručnjake za rukopis.

Portparol suda odbio da komentariše postojanje zapečaćenih dokumenata

Sudija Kenet M. Karas (Kenneth M. Karas), koji vodi Tartaljoneov slučaj na saveznom sudu u Vajt Plejnsu (White Plains), na kraju je naredio da se poruka preda sudu, rekli su Tartaljone i Vider. Vider je potvrdio da je lično odneo poruku u sud i predao je službeniku, ali tvrdi da se ne seća njenog sadržaja.

Čini se da je poruka postala deo dugotrajnog spora među Tartaljoneovim advokatima, zbog čega je sudija imenovao nezavisnog advokata da ispita sukob. Dokumenti vezani za taj spor zapečaćeni su radi zaštite poverljivosti odnosa advokata i klijenta.

Sudija je kasnije doneo odluku kojom je isključio Videra iz slučaja, pozivajući se na zasebnu, takođe zapečaćenu odluku koja objašnjava razloge. Vider nije želeo da komentariše svoju diskvalifikaciju. Portparol suda odbio je da komentariše postojanje bilo kakvih zapečaćenih dokumenata, navodeći da se takvi zapisi čuvaju u sudskim trezorima radi bezbednosti.

Autor: S.M.