UŽIVO) TRAMPOV ULTIMATUM EVROPI: 'Povlačim vojsku!' – Dok gori jug Libana, Vašington nudi 'istorijski dogovor', a cene goriva divljaju!

Rat na Bliskom istoku (63. dan) prelio se na globalnu diplomatsku i ekonomsku scenu. Dok predsednik SAD Donald Tramp otvorenim pretnjama disciplinuje evropske saveznike, Amerika se suočava sa rekordnim cenama goriva, a svet iščekuje sudbonosni mirovni predlog iz Teherana.

Na terenu situacija ne miruje – Hezbolah uzvraća udarce zbog kršenja primirja, dok se u SAD vodi unutrašnji rat oko ovlašćenja za vođenje rata.

"Niko ne zna status pregovora sa Iranom osim mene i nekolicine drugih. Pregovori napreduju uprkos prividnom zastoju", poručio je Tramp, sugerišući da je "istorijski dogovor" bliže nego što javnost misli, dok se danas očekuje revidirani predlog iz Teherana preko pakistanskih posrednika.

Dok se čeka diplomatsko rešenje, američki vozači trpe ogroman pritisak – cena galona goriva skočila je na 4,39 dolara, što je najviši nivo u poslednje četiri godine.

"Cene na pumpama su porasle za 33 centa samo u poslednjih nedelju dana, što je skok od 47% od početka rata sa Iranom", pokazuju najnoviji podaci, dok blokada Ormuskog prolaza nastavlja da diktira tempo globalne krize.

Tramp udario na Italiju i Španiju: "Užasni su, nisu nam nimalo pomogli!"

Nakon sukoba sa Berlinom, američki predsednik je proširio listu zemalja iz kojih planira povlačenje trupa, optužujući Rim i Madrid za opstrukciju jer nisu dozvolili korišćenje baza za operacije protiv Irana.

"Verovatno ćemo povući trupe. Zašto ne bih? Nisu bili uz nas kada nam je trebalo", dodao je Tramp, potvrđujući da je sudbina 15.000 vojnika u ovim zemljama neizvesna.

Hezbolah uzvratio udarac: Krvavo na jugu Libana

Uprkos produženom primirju, izraelski udari u južnom Libanu odneli su najmanje 14 života u poslednja 24 sata. Hezbolah je odgovorio napadima dronovima-kamikazama na izraelske položaje u selima Tajbe i Kantara.

"Ljudi u Teheranu su rezignirani i čekaju nastavak rata. Svaki dan pritisak raste, ništa više nije normalno", prenose izvori sa terena, dok Pentagon priznaje da je na ovaj sukob već potrošeno 25 milijardi dolara.

Misterija o vrhovnom vođi Irana

Dok traju pregovori, pažnja je usmerena na zdravlje vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Mojtabe Hamneija. Savetnici tvrde da je on "potpuno dobro" i da lično nadgleda pregovore iz dvorišta gde se sklonio pre američkih udara, ali odsustvo video snimaka podgreva spekulacije o težini njegovih povreda.

Nakon sukoba sa Berlinom, američki predsednik je u Ovalnom kabinetu proširio listu zemalja iz kojih planira povlačenje američkih trupa, optužujući Rim i Madrid za opstrukciju.

"Italija nije bila ni od kakve pomoći, a Španija je apsolutno užasna", poručio je Tramp, ogorčen što ove zemlje nisu dozvolile korišćenje svojih baza za operacije protiv Irana.

On je potvrdio da Vašington ozbiljno razmatra smanjenje broja od ukupno 15.000 vojnika stacioniranih u ovim mediteranskim zemljama.

"Verovatno ćemo povući trupe. Zašto ne bih? Nisu bili uz nas kada nam je trebalo", dodao je predsednik SAD, naglašavajući da saveznici koji ne podržavaju američke vojne ciljeve ne mogu računati na njihovu zaštitu.

Unutrašnji rat u Pentagonu: Hegset protiv Kongresa

Dok Tramp pritiska Evropu, sekretar odbrane Pit Hegset izazvao je politički potres u Vašingtonu izjavom da su pravi protivnici SAD zapravo unutar zemlje.

"Defetistički nastrojeni poslanici u Kongresu su naš najveći protivnik u ratu sa Iranom", izjavio je Hegset, što je naišlo na osudu bivših republikanskih zvaničnika.

Bivši kongresmen Adam Kinzinger oštro mu je uzvratio, navodeći da bi sekretar odbrane trebalo da se fokusira na pridobijanje javnog mnjenja, a ne na napad na zakonodavnu vlast.

"On treba da troši vreme prodajući ovaj slučaj američkom narodu, a ne da napada polovinu zemlje zbog toga kako glasaju. Posle se čude zašto gube rat u odnosima sa javnošću", poručio je Kinzinger za CNN.

Ambasada SAD: "Liban pred istorijskom šansom"

Američka ambasada u Bejrutu objavila je dramatičan poziv: Liban ima šansu da povrati suverenitet kroz direktne pregovore sa Izraelom. Vašington nudi sastanak predsednika Džozefa Auna i premijera Benjamina Netanjahua, uz ličnu garanciju Donalda Trampa. "Vreme za oklevanje je prošlo", poručuju iz ambasade, naglašavajući da bi ovaj dogovor značio povratak državne vlasti nad "svakim inčem" teritorije.

Hezbolah uzvratio udarac: Ranjeni izraelski vojnici

Izraelska vojska (IDF) potvrdila je da je nekoliko vojnika povređeno u napadima Hezbolaha na jugu Libana. Hezbolah je saopštio da je koristio dronove-kamikaze u mestima Tajbe i Kantara kao odgovor na izraelska kršenja primirja i pogibiju civila. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u današnjim izraelskim udarima ubijeno najmanje 14 ljudi.

"Poverenje više ne postoji": Nemci oštro uzvratili Trampu

Mari-Agnes Štrak-Cimerman, istaknuta nemačka poslanica, izjavila je za CNN da je poverenje u Belu kuću nepovratno narušeno. "Ovo nije isto kao pod Bajdenom ili Obamom", rekla je ona povodom Trampove pretnje povlačenjem vojske iz Nemačke, Italije i Španije. Iako priznaje da Evropa mora biti nezavisnija u odbrani, naglašava da su američke baze u Nemačkoj ključno čvorište i za samu bezbednost SAD.

Trampova "Tajna diplomatija"

Autor: D.S.