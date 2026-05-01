BRUTALAN NAPAD U LONDONU: Nožem na Jevreje usred bela dana, Britanija u strahu od novog terorizma!

Britanska policija podigla je optužnicu protiv Ese Sulejmana (45), koji je 29. aprila izveo brutalan napad nožem u jevrejskoj četvrti Golders Grin u severnom Londonu. Sulejman, britanski državljanin rođen u Somaliji, tereti se za pokušaj ubistva i posedovanje hladnog oružja.

Detalji napada i žrtve

Sulejman je odmah nakon napada uhapšen, a istraga je otkrila da je istog dana bio umešan u još jedan pokušaj ubistva u južnom Londonu.

Žrtve: U napadu u Golders Grinu povređena su dva muškarca. Mlađi muškarac (34) pušten je iz bolnice, dok je stariji (76) i dalje na lečenju, ali u stabilnom stanju.

Sudski proces: Sulejman se nalazi u pritvoru i očekuje se njegovo pojavljivanje pred Vestminsterskim prekršajnim sudom.

Alarmantno: Teroristički napad "veoma verovatan"

Zbog ovog incidenta, nivo terorističke pretnje u Velikoj Britaniji podignut je na drugi najviši nivo ("ozbiljan"). To znači da obaveštajne službe procenjuju da je novi teroristički napad u narednih šest meseci veoma verovatan.

Starmer obećao zaštitu jevrejskom narodu

Britanski premijer Kir Starmer najoštrije je osudio napad i obećao uvođenje snažnijih mera za zaštitu jevrejske zajednice u zemlji.

Ovo je prvi put od novembra 2021. godine (nakon ubistva poslanika Dejvida Ejmesa i bombaškog napada u Liverpulu) da je nivo pretnje podignut na ovako visok nivo. Britanske vlasti su poslednji put smanjile nivo pretnje početkom 2022. godine, ali je ovaj napad ponovo vratio zemlju u stanje visoke pripravnosti.

Autor: D.S.