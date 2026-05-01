Nosio ženske cipele da zavara trag: Ovo su novi detalji ubistva bogate naslednice, cela zemlja u šoku

U Nemačkoj je počelo suđenje za ubistvo Valerije van Medinger (36), bogate naslednice i majke dvoje dece, čije telo je pronađeno zakopano nakon višenedeljne potrage. Za ubistvo se sumnjiči njen partner Markus G. (39) koji je, nakon ubistva, otišao da se provodi sa novom devojkom.

Na ročištu je Markus, inače poljoprivrednik, pokušao sebe da predstavi kao žrtvu, govoreći da "niko nije svestan šta je on preživljavao".

Na sudu se čulo i kako je namerno Valerijinu porodicu, ali i policiju, navodio na pogrešan trag najmanje tri nedelje, tvrdeći da ga je Valerija napustila nakon svađe.

Ono što je, pak, istina, jeste da je 5. avgusta prošle godine ubio Valeriju nakon što je uspavao decu. Valeriju je ugušio jastukom za pse, ruke joj je vezao ruke iza leđa, a lice umotao u providnu foliju. Telo je potom spakovao u plave vreće za đubre i zakopao u obližnjoj šumi.

"Hteo sam samo da je naučim lekciju, da ne može tako da postupa sa mnom", rekao je Markus tvrdeći da ga je Valerija ostavljala da sam brine o deci (njihovoj jednogodišnjoj ćerki i detetu iz Valerijine prethodne veze). Tvrdio je kako bi Valerija nedeljama ležala u krevetu, osim u slučajevima "kada se viđala sa drugim čovekom".

Govoreći o noći kada je počinio zločin kaže da su tada "stvari eskalirale".

"Urlala je na mene što ništa ne mogu da postignem i gađala me cipelama", tvrdio je Markus.

Međutim, sve govori u prilog tome da je Valeriju ubio iz koristoljublja. Mediji pišu da je Markus u trenutku zločina bio u velikim dugovima, dok je Valerija plivala u novcu.

Štaviše, sve su prilike da bez Valerije ne bi mogao da preživi. Ona je nakon očeve smrti nasledila vrtoglavih 2,8 miliona evra, a odmah je Markusu pozajmila 40.000 evra. Bila je spremna i da učestvuje u otplati kredita od 250.000 evra za kuću koju je Markus izgradio. Međutim, to je bilo uslovljeno time da postane suvlasnik nekretnine.

Prema navodima Bilda, na dan kada je ubijena, 5. avgusta 2025. godine, Valerija je Markusu poslala poruku: "Šta ćemo sa kućom? Kako planiraš da rešiš dug?"

Nije jasno da li je to značilo da je Valerija želela novac nazad. Takođe, otkriveno je i da je Markus, tokom njihove petogodišnje veze, od nje tajio da ima dvoje dece iz prethodnih veza i da za njih plaća alimentaciju.

Advokat Aleksandar Stivens, koji zastupa Valerijinu sestru na sudu, prokomentarisao je iskaz optuženog na ročištu, rekavši da je ono što je Markus rekao bilo "grubo izvrtanje onoga što se zaista dogodilo".

"Izostavio je neke od najuznemirujućih stvari koje su se dogodile pokojnici", rekao je advokat navodeći da je Markus nakon zločina Valerijinoj drugarici, sa njenog mobilnog telefona, poslao poruku: "Opet idem kod konja, želi maženje, tamo je tako lepo i tiho". To je, tumači se, isto bio pokušaj da zavara trag policiji, budući da je Valerija imala običaj da, nakon svađe sa Markusom ode na jahanje, a potom vreme provede u štali sa konjima.

Pedeset pet minuta nakon što je odvukao telo u šumu, navodno je vodio eksplicitan razgovor sa svojom ljubavnicom. Kasnije je odvezao Valerijin Mercedes do pašnjaka i hodao u njenim cipelama kako bi zaveo policijske pse tragače.

Očekuje se da će presuda biti izrečena 21. maja.

Autor: Marija Radić