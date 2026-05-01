Direktor centra za penjanje optužen za smrt OCA 3 DECE: Nesrećni muškarac satima bio zaglavljen u pećini

Pol Konfort, direktor centra za penjanje pojavio se pred sudom kako bi se suočio sa optužbama nakon tragične smrti "posvećenog oca" koji je ostao zarobljen unutar pećine.

Karl O’Kif, star 49 godina i iz Lankastera, preminuo je u bolnici "Cumberland Infirmary" u Karlajlu nekoliko dana nakon što je teško povređen u centru "Kong Adventure" u Kesviku.

O’Kif je u subotu 22. aprila 2023. godine bio u centru, povodom rođendanske proslave člana porodice, prenosi Daily Mail.

Navodi se da je ostao zaglavljen u uskom tunelu nekoliko sati pre nego što su ga oslobodili volonteri gorske službe spasavanja, stručnjaci za speleologiju i vatrogasci.

Osoblje zida za penjanje, uz pomoć penjača koji su bili u poseti, demontiralo je delove zida kako bi omogućilo pristup tunelima skrivenim iza zidnih panela. U objavi posvećenoj njemu na Fejsbuku, njegova sestra Olivija Šort rekla je da ga je "neizmerno volela".

"Bio je moj mlađi brat i tokom poslednjih nekoliko godina postao je moj najbolji prijatelj. Takođe sam imala priliku da provodim svaki drugi vikend s njim i njegovom decom. Slomljenog sam srca, kao i ostatak naše porodice", rekla je ona i dodala:

"Karl je bio posvećen roditelj i ostaviće ogromnu prazninu u životima njegove porodice. Učio je ljude da prepoznaju koje su im prilagodbe potrebne u životu i da ih ne samo prihvate, već i žive u skladu s njima. Često je viđan sa tamnim naočarima i šeširom jer je bio fotofobičan. Imao je briljantan um i bio je u procesu prijave za početak doktorskih studija iz astrofizike. Godinama je tetovirao fotografije NASA Habl teleskopa na svojoj ruci.“

U saopštenju nakon tragedije, portparol centra Kong Adventure rekao je:

"Svi zaposleni u Kong Adventure su šokirani i ožalošćeni ovom strašnom vešću. Naše misli su u ovom trenutku sa porodicom, prijateljima i svima koji su uključeni".

Istraga o O'Klifovoj smrti zvanično je otvorena u maju 2023. godine od strane mrtvozornika iz Kambrije.

Policija Kambrije i Savet okruga Kumberland pokrenuli su istragu, koja je dovela do podizanja optužnice i dve tačke optužbe protiv kompanije "King Kong Climbing Centre Limited" i njenog direktora, Pola Kornforta (63).

Kompanija se suočava sa jednom optužbom u kojoj se navodi da nije ispunila dužnost prema Zakonu o zdravlju i bezbednosti na radu iz 1974. godine.

Ova optužba konkretno navodi da preduzeće, do 22. aprila 2023. godine, kao poslodavac u smislu zakona o zdravlju i bezbednosti, nije sprovelo svoju obavezu u vezi sa iskustvom penjanja u zatvorenom prostoru.

Navodi se da je to učinila na način koji je osigurao, koliko je to bilo razumno izvodljivo, da lica koja nisu zaposlena u njoj, a koja su mogla biti pogođena, uključujući O'Kifa, nisu izložena rizicima po svoje zdravlje i bezbednost.

Kornfort se suočava sa posebnom optužbom za neizvršenje dužnosti, podnetom u okviru istog krivičnog gonjenja.

U njoj se navodi da je kompanija počinila krivično delo "uz pristanak ili prećutno dozvoljavanje, ili je to bilo zbog nemara Pola Kornforta, službenika kompanije King Kong Kambing Centar Limited".

Kornfort je bio prisutan danas popodne u Krunskom sudu u Karlajlu. Tokom desetominutnog saslušanja, obučen u elegantno tamno odelo, slušao je razgovore sa advokatima u slučaju - Aleksom Stajnom za tužilaštvo i Tomom Džentom za odbranu.

Nije bilo izjašnjenja o dvema optužbama nakon što je sudija Nikolas Barker rekao da je upoznat sa zahtevom za premeštanje slučaja iz Kambrije. To je bilo zbog Kornfortove povezanosti sa ljudima koji rade u sudskom centru u Karlajlu.

Sudija Barker je formalno naložio da se slučaj premesti u Krunski sud u Njukaslu, gde će se sudski postupak nastaviti. Datum sledećeg ročišta je privremeno određen za sledeću nedelju.

Sudija je rekao Kornfortu, koji je i dalje pušten na slobodu uz bezuslovnu kauciju: "Trenutno se pripremite za ročište 6. maja".

"Zakonodavstvo o zdravlju i bezbednosti propisuje dužnosti koje poslodavci imaju prema zaposlenima i građanima".

Porodica žrtvea je rekla da je više od 50 ljudi bilo uključeno u spasavanje.

U incidentu je učestvovalo šest ekipa iz vatrogasno-spasilačke službe Kambrije, policije, planinske spasilačke službe Kesvik, spasilačke jedinice rudnika Kambrije, vazdušne ambulantne službe Grejt Nort i tima za reagovanje u opasnim područjima službe hitne pomoći severozapada.

Autor: Marija Radić