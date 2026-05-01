Ruski plaćenici se predali pobunjenicima i ostavili malijske saveznike na cedilu

Najnoviji događaji na severu Malija bacili su tamnu senku na ulogu ruskih vojnih operacija u Africi. Prema izveštajima agencija Reuters i Washington Post, borci ruske paravojne formacije „Afrika korpus“ (rebrendirana grupa Vagner) predali su se pobunjenicima iz naroda Tuareg, ostavljajući svoje malijske partnere opkoljene i bez nade za spas.

Sraman dogovor u opkoljenoj bazi

Nakon dva dana žestokih borbi u gradu Kidalu, gde su se ruske snage suočile sa koordinisanim napadima tuareških pobunjenika i boraca povezanih sa Al-Kaidom, situacija je postala neodrživa. Ruski plaćenici su se našli potpuno opkoljeni unutar svoje baze.

Suočeni sa porazom, pobunjenici su im ponudili jednostavan izbor: položite oružje i izađite živi.

Bez mnogo oklevanja, Rusi su prihvatili uslove. Predali su svoje naoružanje i mirno išetali iz baze. Međutim, ono što je usledilo šokiralo je posmatrače i lokalne snage: ruski borci su pregovarali isključivo o sopstvenim životima.

Partneri ostavljeni da umru

Iako su u bazi bili stacionirani rame uz rame sa vojnicima regularne vojske Malija – ljudima koji su ih angažovali i plaćali da ih štite – ruski plaćenici nisu učinili ništa da osiguraju i njihov bezbedan izlazak.Nije bilo pokušaja da se malijski vojnici uključe u dogovor o predaji.Rusi su napustili položaje, svesni da ostavljaju svoje domaćine u beznadežnom obruču.Znali su da će malijska vojska biti prepuštena na milost i nemilost pobunjenicima čim oni odu.

Rebrendirani Vagner, isti mentalitet

Ovaj incident direktno podriva imidž „Afrika korpusa“ kao elitne zaštitne sile koju Kremlj promoviše širom kontinenta. Afričke vlade godinama angažuju ruske snage kao alternativu zapadnim bezbednosnim partnerstvima, verujući u mit o nepokolebljivim operativcima koji će se boriti do kraja.

Događaji u Kidalu pokazuju drugačiju realnost: čim matematika na terenu prestane da ide u njihovu korist, plaćenici prioritet daju sopstvenom preživljavanju, tretirajući živote svojih domaćina kao potrošnu robu.

Pouka za afričke lidere

Ova „izdaja u pustinji“ služi kao oštro upozorenje za sve vlade koje razmatraju ruska bezbednosna partnerstva. Lekcija je jasna: kada situacija postane kritična, ljudi koje plaćate da se bore za vas, boriće se isključivo za sebe.

U svetu plaćenika, lojalnost traje samo dok je cena povoljna, a rizik nizak. U Kidalu je ta cena bila život malijskih vojnika, koju su ruski partneri bez oklevanja platili.

Autor: Pink.rs