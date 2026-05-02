UBIO SE SIN MOĆNIH DIPLOMATA! Sa roditeljima je bio na Epstajnovom ostrvu, pedofil mu ostavio 5 miliona dolara nakon smrti

Sin dvojice visokih norveških diplomata koji su pod istragom zbog veza sa Džefrijem Epstajnom izvršio je samoubistvo nakon što su dokumenti otkrili da su ga roditelji odveli na pedofilsko ostrvo kao desetogodišnjaka. Edvard Jul Rod-Larsen (25), kome je osramoćeni finansijer u testamentu ostavio 5 miliona dolara, pronađen je mrtav u Oslu u sredu, objavio je "Njujork post".

Njegovi roditelji, Mona Jul i Terje Rod-Larsen, su pod istragom norveških vlasti nakon što su njihove navodne veze sa Epstajnom otkrivene u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde. U saopštenju koje su objavili njihovi advokati, oni su za samoubistvo svog sina okrivili medijske spekulacije o njihovim finansijskim vezama sa pokojnim pedofilom.

U saopštenju se navodi "mesečna medijska pažnja koja je odavno prestala da bude kritična i pretvorila se u sumnju, spekulacije i ponekad bezgranične". "Pažnja koja nije samo uticala na roditelje, već je i njihovu decu protiv njihove volje uvukla u nemilosrdnu javnu mašineriju", navodi se u saopštenju.

Istraga korupcije i veze sa Epstajnom

Vest o samoubistvu dolazi samo dva dana nakon što su norveška i francuska policija objavile pokretanje zajedničke istrage protiv para zbog korupcije.

Mona Jul je bila primorana da podnese ostavku na mesto ambasadorke Norveške u Jordanu i Iraku u februaru zbog skandala, dok je njen suprug, bivši predsednik Međunarodnog instituta za mir, takođe optužen za tešku korupciju. Fotografija Roda-Larsena kako pregledava profil žene u bikiniju na društvenim mrežama na svom telefonu pronađena je u Epstajnovim dosijeima.

Poseta Epstajnovom ostrvu sa decom

Čini se da je par posetio Epstajnovo privatno ostrvo, Mali Sent Džejms, sa svojom decom 2011. godine. Edvard i njegova sestra bliznakinja su tada imali oko 10 godina. Rod-Larsen se kasnije zahvalio Epstajnu na pozivu, opisujući ostrvo kao "potpuno jedinstveno" i dodajući: "Svi smo uživali!" Takođe je u imejlu napisao: "Mona šalje poljubac."

Testament i diplomatska karijera

Dokumenti Ministarstva pravde takođe pokazuju da je Epstajn ostavio 10 miliona dolara za dvoje dece para nakon svoje smrti 2019. godine.

Terje Rod-Larsen je imenovan za izvršioca Epstajnovog testamenta 2017. godine, ali je to imenovanje kasnije opozvano. Moćni diplomatski par bio je deo grupe koja je olakšala Oslovski sporazum između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije 1990-ih. Oboje su negirali bilo kakvu krivična dela.

Skandal se proteže na norvešku kraljevsku porodicuSkandal sa Epstajnom upleo je moćne posrednike u zemljama širom sveta. U februaru je otkriveno da je norveška prestolonaslednica Mete-Marit slala koketirajuće i laskave imejlove Epstajnu, u kojima je rekla da joj on "golica um". Mete-Marit je od tada izrazila "duboko žaljenje" zbog svoje veze sa Epstajnom, priznajući da je to bila "loša procena" sa njene strane.

Autor: A.A.