POKUŠAO DA POMOGNE BRATU, PA I ON STRADAO! Blizanci poginuli u JEZIVOJ NESREĆI na treningu - Otac pronašao njihova beživotna TELA

U Italiji se dogodila velika tragedija u kojoj su život izgubila 22-godišnja jednojajčana braća blizanci, Frančesko i Đakomo Fijerloni, dok su pokušavali da sa dalekovoda spasu pticu.

Nesreća se dogodila na području opštine Mađione u centralnom delu zemlje. Prema navodima italijanskih medija, braća su trenirala golubove za lovnu sezonu kada je jedna ptica sletela na dalekovod visok oko deset metara.

Jedan od braće pokušao je da dohvati pticu pomoću metalne šipke, ali je tom prilikom dotakao kablove pod naponom od 20.000 volti i na mestu ostao mrtav. Drugi brat je odmah pritekao u pomoć, ali je i njega pogodio smrtonosni udar struje.

Tela mladića, rođenih 2003. godine, pronašli su njihov otac, brat i stric. Zbog nepristupačnog terena, spasilačke ekipe nisu mogle odmah da stignu do mesta nesreće, a kada su konačno uspele da priđu, reanimacija više nije bila moguća.

Gradonačelnik Mađionea, Masimo Lađeti, oprostio se od nastradalih blizanaca emotivnom porukom na društvenim mrežama, nazvavši ih „zlatnim momcima“ koje je lično poznavao i istakao da su bili izuzetni kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu.

Autor: Iva Besarabić