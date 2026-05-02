AKTUELNO

Svet

Iran priprema zakon o plovidbi kroz Ormuz: Plovila OVE zemlje nikada neće moći da prođu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Zamenik predsednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je danas da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država.

Prema njegovim rečima, nacrt zakona predviđa da se izraelskim brodovima zabrani prolazak kroz moreuz u svakom trenutku, dok bi brodovima zemalja koje se smatraju neprijateljskim bio onemogućen prolaz ukoliko ne plate ratnu odštetu.

Istovremeno, drugim plovilima bio bi dozvoljen prolazak samo uz prethodno odobrenje i dozvolu Irana, rekao je Hadžibabaei, prenela je Al Džazira.

Zamenik predsednika parlamenta naveo je da će zakon biti usklađen sa međunarodnim pravom i pravima susednih zemalja, ali da se režim plovidbe kroz moreuz neće vratiti na stanje pre rata.

Autor: Iva Besarabić

#Benjamin Netanjahu

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

OPASNE NAMERE! Iran razvija plan za preuzimanje potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom

Svet

IRAN TVRDI DA POTPUNO KONTROLIŠE ORMUZ: Tri supertankera sa naftom prošla kroz moreuz

Svet

Iran: Dozvolićemo prolaz Ormuskim moreuzom posle rata samo u skladu s protokolima

Svet

TAKSE ZA ORMUZ: Iran insistira da brodovi plaćaju za prolaz kroz moreuz

Svet

Prolazak kroz Ormuski kanal: Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse

Svet

Putin šalje ratnu mornaricu da prati trgovačke brodove: Više nema POTAPANJA ili ZAPLENE plovila