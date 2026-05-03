DRAMA NA SEVERU EVROPE! NATO zemlja presrela Putinov BROD DUHOVA: Plovio pod lažnom zastavom (FOTO)

Švedska obalska straža saopštila je danas da je u Baltičkom moru zaplenila tanker za koji se sumnja da pripada takozvanoj ruskoj "floti iz senke", u okviru pojačanih aktivnosti vlasti protiv takvih plovila.

Kako se navodi, obalska straža i policija ukrcale su se na brod "Džin Hui", koji plovi pod sirijskom zastavom, u švedskim teritorijalnim vodama i pokrenule preliminarnu istragu zbog sumnje u neispunjavanje uslova plovidbenosti, preneo je Rojters.

Postoji sumnja da brod plovi pod lažnom zastavom

Prema saopštenju, postoji sumnja da brod plovi pod lažnom zastavom, uz niz nepravilnosti u vezi sa njegovim statusom, zbog čega ne ispunjava standarde bezbedne plovidbe predviđene međunarodnim propisima i sporazumima.

Ministar za civilnu odbranu Švedske Karl-Oskar Bolin izjavio je na mreži Iks da postoji sumnja da brod pripada ruskoj "floti iz senke".

Navodi se i da se tanker nalazi na više lista sankcija, uključujući Evropske unije i Velike Britanije, dok njegova krajnja destinacija nije poznata, a veruje se da ne prevozi teret.

Od početka godine Švedska je zaustavila pet plovila zbog različitih prekršaja, uključujući izlivanje nafte i plovidbu pod lažnom zastavom, a protiv pojedinih članova posade pokrenuti su krivični postupci.

