NEMAČKA ĆE REAGOVATI NA NOVE TRAMPOVE CARINE: Evropa neće popustiti i mora čvrsto da mu odgovori

Ministarstvo privrede Nemačke je danas povodom objave predsednika SAD Donalda Trampa da će povećati carinu na uvoz automobila iz Evropske unije, saopštilo da je u kontaktu sa Evropskom komisijom koja razgovara s Vašingtonom.

"Blisko ćemo se koordinisati unutar EU o sledećim koracima", piše u saopštenju Ministarstva koje ističe potrebu za zajedničkim odgovorom na Trampovu odluku.

Tramp je najavio povećanje carina na 25 odsto (umesto prethodno dogovorenih 15) na automobile i kamione iz EU, tvrdeći da EU nije ispunila međusobni trgovinski "Sporazum iz Ternberija" iz 2025. godine.

Ministar ekonomije Nemačke Robert Habek je izjavio da Evropa "neće popustiti" i da mora "čvrsto odgovoriti" na nove carine, nazivajući ih "ozbiljnim opterećenjem transatlantskih odnosa".

Nemački institut za svetsku ekonomiju (IfW) iz Kila predviđa da bi ovo povećanje carina moglo koštati Nemačku skoro 15 milijardi evra. Dugoročni gubici mogli bi se povećati na 30 milijardi evra, što rizikuje potencijalnu recesiju u Nemačkoj.

Nemačko udruženje automobilske industrije (VDA) opisalo je Trampov potez kao "fatalan signal" za slobodnu trgovinu i traži hitne pregovore SAD i EU.

Evropska komisija je objavila da će držati sve opcije otvorenim za odmazdu što izaziva zabrinutost zbog šireg transatlantskog trgovinskog rata.

Prethodilo je pogoršanje odnosa Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog otvorenog spora o ratu SAD protiv ;rana, a potom je Tramp najavio povlačenje američkih vojnika iz Nemačke.

Autor: Iva Besarabić