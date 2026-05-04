SAD pojačavaju pritisak na Iran: Gubici se mere stotinama miliona dnevno!

Američke mere uključuju blokiranje do dva miliona barela nafte dnevno.

Sjedinjene Američke Države dodatno su pojačale ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, dok Teheran, uprkos gubicima od više stotina miliona dolara dnevno, odbija da odustane od nuklearnog programa, izjavio je danas američki ministar finansija Skot Besent.

Besent je, u razgovoru za Foks Njuz, naveo da kampanja pod nazivom "Operacija ekonomski bes" ima za cilj da dodatno oslabi iranske prihode, posebno iz sektora nafte i kriptovaluta, ističući da Iran zbog američke blokade gubi do 400 miliona dolara dnevno od izvoza nafte.

On je ocenio i da bi povećana ponuda nafte na globalnom tržištu, uključujući izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEK-a, mogla da dovede do pada cena energenata u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, američke mere uključuju blokiranje do dva miliona barela nafte dnevno, kao i zamrzavanje stotina miliona dolara u kriptovalutama i druge finansijske restrikcije usmerene na banke i brodove povezane sa Iranom.

Besent je ocenio da su iranske vlasti pod snažnim ekonomskim pritiskom, uz tvrdnje da imaju poteškoća u finansiranju vojske, dok se zalihe nafte gomilaju zbog ograničenog izvoza i popunjenih skladišnih kapaciteta.

Istovremeno, inflacija u Iranu je značajno porasla, dok je nacionalna valuta oslabila, pa je za jedan američki dolar potrebno oko 1,8 miliona iranskih rijala.

Govoreći o širem kontekstu, Besent je istakao da su pojačane mere deo strategije administracije predsednika Donalda Trampa, koja kombinuje vojne i ekonomske pritiske, uz cilj da Iran odustane od razvoja nuklearnog oružja.

On je dodao da SAD rade na presecanju svih finansijskih tokova ka Iranu, uključujući sredstva povezana sa Revolucionarnom gardom, uz saradnju sa međunarodnim partnerima. Govoreći o američkoj ekonomiji, istakao je da ona pokazuje otpornost, uz stabilan rast i snažnu potrošnju, što je, kako je naveo, rezultat poreskih i investicionih mera koje je uveo Tramp.

Najavio je i nastavak ekonomskih reformi i jačanje industrijske proizvodnje, posebno u sektorima poput poluprovodnika, energije i infrastrukture.

Besent se osvrnuo i na globalne odnose, navodeći da će pitanje Irana biti tema predstojećih razgovora SAD i Kine, uz očekivanja da će Vašington nastaviti da vrši pritisak na Peking da smanji ekonomsku saradnju sa Teheranom.

Kada je reč o veštačkoj inteligenciji, Besent je istakao da američka vlada sarađuje sa tehnološkim kompanijama kako bi se obezbedila bezbednost i očuvala tehnološka prednost SAD, uz istovremeno podsticanje inovacija.

Autor: A.A.