Rimski Koloseum sprečava prevare: Uvodi novu proceduru prodaje ulaznica

Uprava rimskog Koloseuma uvela je novu proceduru prodaje ulaznica, kako bi se izborila sa prevarantima, kao i suspenziju nepouzdanih turističkih operatera, prenose danas lokalni mediji.

Kako navodi Roma tudej, od danas ulaznice za Koloseum, Rimski forum i Palatin, koje važe 24 sata, biće dostupne isključivo na blagajni na trgu Koloseum, gde će usluga biti poboljšana.

Karte označene kao Forum Pass SUPER biće dostupne na blagajnama na trgu Largo dela Salara Vekija i Rimskom forumu 1.

Kako je predviđeno novim merama, 18 odsto karata dostupnih za ulazak u Koloseum koji ima ograničen kapacitet prodavaće se svakog dana fizički, na licu mesta.

Kako navodi Roma tudej, do sada su prevaranti kupovali ovakve karte, a zatim ih preprodavali turistima, odmah ispred metro stanice Koloseum.

Prevaratni su tako namamljivali strance da preko reda nabave karte, ali to od danas više neće biti moguće.

Cilj novih mera je da se, koncentrisanjem fizičke prodaje karata na jednoj lokaciji, lakše osigura da niko ne može da prevari turiste koji dolaze da obiđu Koloseum.

Uvođenje suspenzije akreditacije za 30 nepouzdanih turističkih operatera je takođe neizbežna mera, naveli su u upravi Koloseuma.

Reč je o pojedincima koji onlajn putem kupuju velike količine karata namenjenih široj javnosti, umesto da ih kupuju preko posebnog onlajn kanala za turističke operatere.

Da bi zaobišli propise, ovi operateri su navodili lažna imena, kao što su Pipo Franko, Dua Lipa i druge poznate ličnosti.

Zahvaljujući analizi IP adresa, uprava arheološkog parka je identifikovala nepouzdane operatere i u narednim danima će suspendovati njihovu akreditaciju.

Očekuju se i finansijske kazne, koje će biti naknadno određene.

Počev od 9. maja, biće primenjena i nova procedura za promenu imena osobe koja rezerviše i kupuje ulaznicu za Koloseum.

Prema novoj proceduri, sada će biti potrebno poslati mejl, a promene će biti dozvoljene samo u tri specifična slučaja, a to su pravopisna greška, dokumentovani uzrok više sile, kao što je bolest ili smrt voljene osobe, ili pogrešno kupljena karta, kao što je, na primer, ulaznica po punoj ceni umesto po sniženoj.

Kako su naveli iz Koloseuma, ovo ograničenje ima za cilj da spreči neovlašćene agencije koje kupuju karte, a zatim ih preprodaju.

Autor: D.Bošković