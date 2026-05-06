AMERIČKA MORNARICA PUCALA NA IRANSKI TANKER: Teheran otvara Ormuski moreuz, Iran razorio američke baze na Bliskom istoku! Oglasio se Tramp (FOTO+VIDEO)

Primirje je na tankom ledu.

21:28 "Iranu bi trebalo 20 godina da se oporavi ako se SAD sada povuku"

Američki predsednik Donald Tramp govorio je u Ovalnom kabinetu.Otvorio je prostor za pitanja novinara, od kojih je jedno bilo o ratu sa Iranom. „Oni zaista žele da postignu dogovor“, rekao je Tramp.

„Imali su mornaricu sa 159 brodova, a sada je svaki brod raznesen u paramparčad i leži na dnu mora“, tvrdio je. „Mislim da smo pobedili. Ako bismo se sada povukli, trebalo bi im 20 godina da se oporave. U dobroj smo poziciji“„Iran ne sme imati nuklearno oružje“, dodao je. „Ako bi se to dogodilo, ceo svet bi bio talac. To je moja jedina poruka“.

21:00 Tramp: Dobićemo iranski obogaćeni uranijum

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države dobiti obogaćeni uranijum od Irana, u vreme kada dve zemlje pokušavaju da se dogovore o okončanju rata.

20:52 Izrael napao južna predgrađa Bejruta

Izrael je objavio da je njegova vojska izvršila napad na južna predgrađa Bejruta, ciljajući komandanta Radvanovih snaga Hezbolaha.

غـارة تـسـتـهـدف الـضـاحـيـة الـجـنـوبـيـة فـي بـيـروت pic.twitter.com/4owh0OZwJr — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) 06. мај 2026.

Bezbednosni izvori su ranije potvrdili napad za Rojters i rekli da je to prvi udar na južna predgrađa libanske prestonice u poslednjih nekoliko nedelja.

20:17 Iran razorio američke baze

Iranski vazdušni napadi oštetili su ili uništili najmanje 228 objekata i komada vojne opreme u američkim bazama širom Bliskog istoka od početka rata, prema analizi satelitskih snimaka koju je sproveo Vašington post.

19:14 Američka vojska: Pucali smo na iranski tanker, više ne plovi ka Iranu

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su njene snage u Omanskom zalivu otvorile vatru na tanker pod iranskom zastavom i onesposobile ga. Prema objavi američke vojske na društvenim mrežama, tanker „M/T Hasna“ pokušavao je da uđe u iransku luku, kršeći američku blokadu.

Navodi se da su američke snage, nakon višestrukih upozorenja, otvorile vatru iz topa mornaričkog aviona, čime su onesposobile brod.

Nakon što posada tankera Hasna nije poslušala ponovljena upozorenja, američke snage su onesposobile kormilo tankera ispalivši nekoliko metaka iz topa kalibra 20 mm na avion američke mornarice F/A-18 Super Hornet, koji je poleteo sa nosača aviona USS Abraham Lincoln (CVN 72).

„Hasna više ne plovi ka Iranu. Američka blokada brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz iranskih luka ostaje na snazi“, saopštio je CENTKOM.

19:13 Glavni pregovarač Irana: SAD pokušavaju da nas nateraju na predaju

Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je danas da Vašington pokušava da primora Teheran na predaju različitim sredstvima, uključujući i pomorsku blokadu.

„Neprijatelj, u svom novom planu, pokušava da uništi jedinstvo zemlje kroz pomorsku blokadu, ekonomski pritisak i medijske manipulacije kako bi nas primorao na predaju“, rekao je Galibaf u glasovnoj poruci objavljenoj na njegovom zvaničnom Telegram kanalu.

Uticajni predsednik iranskog parlamenta nije dalje govorio o izgledima za mirovni plan sa SAD, dok Teheran nastavlja da razmatra elemente američkog predloga.

18:42 SAD: 52 broda preusmerena iz Ormuskog moreuza od početka blokade Irana

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je nove informacije o blokadi iranskih luka. Navodi se da je nosač aviona USS George HW Bush među velikim kontingentom ratnih brodova, aviona i vojnog osoblja koji sprovode blokadu.

„Do sada je 52 trgovačka broda dobilo naređenja da se okrenu ili vrate u luku kako bi se povinovali naređenjima“, saopštio je CENTKOM.

Američki predsednik Donald Tramp je ranije objavio da će „Projekat sloboda“, kratkotrajna američka operacija usmerena na obnavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja u tom području, biti pauzirana „na kratko vreme“ kako bi se intenzivirali pregovori sa Iranom.

17:58 Katarski premijer: Postoji velika šansa da će SAD i Iran postići dogovor

Postoji „velika verovatnoća“ da će SAD i Iran postići dogovor, rekao je katarski premijer i ministar spoljnih poslova Mohamed bin Abdulrahman Al Tani za list Al-Arabi Al-Džadid.

Osudio je korišćenje Ormuskog moreuza kao sredstva pritiska i rekao da svaki sporazum mora uzeti u obzir interese regiona. Pozvao je na „integraciju“ među zemljama Zaliva kako bi se odgovorilo na zajedničke pretnje, što je verovatno referenca na Iran.

Al Tani je podržao savez svoje zemlje sa SAD, rekavši da je on zasnovan na zajedničkim interesima i sveobuhvatnom razumevanju.

17:29 Iran: Pregovori zahtevaju dobru veru, a ne svađu ili obmanu

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei objavio je na platformi X, pozivajući se na Međunarodni sud pravde (MSP), da koncept pregovora zahteva „barem iskren pokušaj uključivanja u razgovore usmerene na rešavanje spora“.

„Ovo zahteva 'dobru veru', što znači da 'pregovori' nisu 'svađa', niti 'diktiranje', 'obmana', 'iznuda' ili 'prisila'“, dodao je.

The concept of “negotiations” requires, at the very least, a genuine attempt to engage in discussions with a view to resolving the dispute (ICJ, Judgement of 1 April 2011, para. 157). It needs 'good faith', then, meaning that 'negotiations' is not 'disputation'; nor is it… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) 06. мај 2026.

U saopštenju se ne pominju direktno SAD ili američki predlog za okončanje rata.

Bagei je ranije rekao iranskoj novinskoj agenciji da je Iran preneo svoje stavove o američkom predlogu preko pakistanskih posrednika.

17:08 Iran razmatra predlog SAD za okončanje rata

Američki predlog za okončanje rata sa Iranom se još uvek razmatra, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, prema iranskoj novinskoj agenciji ISNA.

U intervjuu za ISNA, Bagei je rekao da Iran prenosi svoje stavove o američkom predlogu preko pakistanskih posrednika.

16:47 Iranski poslanik o predlogu SAD: Ovo je lista želja, a ne stvarnost

Portparol iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost, Ebrahim Rezaei, rekao je da sadržaj memoranduma o okončanju rata više podseća na "američku listu želja nego na stvarnost".

Njegova reakcija usledila je nakon što je američki medij Aksios objavio da Bela kuća veruje da je dogovor sa Iranom blizu.

Prema pisanju medija, mirovni sporazum bi uključivao iransku obavezu na moratorijum na obogaćivanje nuklearnog goriva, dok bi SAD pristale da ukinu sankcije Teheranu zauzvrat. Obe strane bi takođe ukinule ograničenja na tranzit kroz Ormuski moreuz.

- Amerikanci neće dobiti kroz neuspeli rat ono što nisu uspeli da dobiju u pregovorima licem u lice - objavio je Rezaei na X mreži.

Takođe je rekao da je Iran spreman i da ima "prst na okidaču".

- Ako se ne predaju i ne učine neophodne ustupke, ili ako njihovi saveznici pokušaju da izvrše bilo kakvu nevaljalost, uslediće oštar odgovor zbog kojeg će se pokajati - zaključio je iranski poslanik.

16:38 Iran najavljuje "bezbedan, stabilan prolaz" kroz Ormuski moreuz pošto su "neutralisane pretnje agresora" i "novi protokoli stupili na snagu"

Skaj njuz navodi da izgleda da Iran preduzima korake ka ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj.

Na nalogu na društvenoj mreži X povezanom sa Komandom mornarice iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavljeno je da će "bezbedan, stabilan prolaz" biti obezbeđen tim plovnim putem nakon što su "neutralisane pretnje agresora" i "novi protokoli stupili na snagu".

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor's threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) 06. мај 2026.

Britanska televizija navodi da, iako nije jasno šta se misli pod "novim protokolim", pominjanjem "neutralisanih" pretnji verovatno se aludira na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da pauzira "Projekat sloboda", odnosno napore vojske SAD da blokirane brodove izvede iz moreuza.

Tramp je sinoć objavio da je ta odluka posledica "velikog napretka" koji je postignut na putu ka "potpunom i konačnom sporazumu" s Iranom.

Jelisejska palata: Francuska sposobna da sa partnerima obezbedi sigurnost u Ormuzu

Francuska i njeni partneri sposobni su da obezbede sigurnost u Ormuskom moreuzu, saopšteno je danas iz kabineta francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Jelisejska palata navela je da Pariz smatra da pitanje bezbednosti ovog ključnog pomorskog prolaza treba razdvojiti od aktuelnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Francuska vojska je ranije saopštila da se nosač aviona Šarl de Gol sa pratećom borbenom grupom kreće ka regionu Crvenog mora i Adenskog zaliva, u okviru priprema Francuske i Velike Britanije za moguću buduću misiju očuvanja slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Zamir: IDF ima listu ciljeva u Iranu ukoliko se rat nastavi

Načelnik generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je danas da IDF ima "Listu ciljeva" za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi.

"Saradnja sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država i koordinacija se nastavljaju u svakom trenutku i mi pratimo situaciju", rekao je Zamir tokom posete južnom Libanu, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima Izrael ima u Iranu niz mogućih ciljeva, a IDF je u stanju visoke pripravnosti da se vrati intenzivnoj i širokoj kampanji koja će omogućiti da se prodube vojna dostignuća i dodatno oslabi iranski režim.

Izraelskim trupama stacioniranim u oblasti Kjam rekao je da su "svi kapaciteti IDF na raspolaganju" poručivši da nemaju ograničenja u upotrebi sile.

Zamir je rekao da je od početka rata u Iranu u Libanu ubijeno preko 2.000 operativaca Hezbolaha.

"Iskoristićemo svaku priliku da produbimo udarac Hezbolahu i doprinesemo njegovom kontinuiranom slabljenju", rekao je Zamir.

Rezei: Izveštaj Axiosa o predlogu SAD za sporazum sa Iranom lista želja

Portparol parlamentarnog odbora za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost Irana Ebrahim Rezei izjavio je danas da je izveštaj portala Axios, koji sadrži tekst američkog predloga sporazuma sa Iranom za okončanje rata, više "lista želja" nego odraz stvarnosti.

"Tekst koji je objavio Axos više liči na američku listu želja nego na realnost, Amerikanci u ratu koji gube neće dobiti ništa što već nisu uspeli da postignu u direktnim pregovorima", napisao je Rezei na platformi X, prenosi Reuters.

Kako je ranije danas objavio Axios, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa pregovorima, SAD i Iran se približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocenjuju da su dve strane najbliže sporazumu od početka sukoba.

Predloženi memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Takođe bi predvideo ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Kako je navedeno, dokument bi proglasio kraj neprijateljstava i pokrenuo 30-dnevni period pregovora o sveobuhvatnom sporazumu, koji bi obuhvatio nuklearna ograničenja, slobodu plovidbe i ekonomske mere.

Kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Islamabad i Ženeva.

Francuski nosač aviona Šarl de Gol na putu ka južnom delu Crvenog mora

Francusko Ministarstvo oružanih snaga saopštilo je da nosač aviona Šarl de Gol i njegova pratnja danas prolaze kroz Suecki kanal i da su na putu ka južnom Crvenom moru.

"Nosač aviona 'Šarl de Gol' i njegova pratnja prošli su Sueckim kanalom u sredu, 6. maja 2026. godine, na putu ka južnom Crvenom moru", navelo je ministarstvo, prenosi RFI.

U saopštenju se dodaje da je cilj ove odluke "da se smanji vreme potrebno za sprovođenje ove inicijative čim okolnosti dozvole".

"Kretanje pomorske vazduhoplovne grupe je odvojeno od vojnih operacija pokrenutih u regionu i dopunjuje bezbednosne aranžmane", navelo je ministarstvo.

Ovo raspoređivanje dolazi uporedo sa budućom multinacionalnom inicijativom za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, koja okuplja više od četrdeset zemalja.

Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer pokrenuli su napore za obezbeđivanje plovidbe u moreuzu, koji je blokiran od početka sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 28. februara.

Kako je Makron izjavio sredinom aprila, ova potencijalna bezbednosna misija, koja bi mogla da bude pokrenuta tek kada prestanu neprijateljstva, trebalo bi da bude "neutralna" i "jasno odvojena od zaraćenih strana".

Merc: Posvećen sam dobrim transatlantskim odnosima i kada se ne slažem sa Trampom

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ostaje posvećen dobrim transatlantskim odnosima, čak i kada se ne slaže sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko rata u Iranu.

"Imamo neslaganje, ali mogu da živim sa tim. Nastaviću da govorim šta mislim i u budućnosti. Razgovaraću o tome sa Trampom. Dobro partnerstvo mora biti u stanju da izdrži razlike u mišljenjima", rekao je Merc, prenosi Reuters.

Tramp je nedavno kritikovao Merca oko rata u Iranu i rekao da nemački kancelar nije znao o čemu priča kada je rekao da Iranci ponižavaju SAD u razgovorima o okončanju rata.

DA LI JE BLIZU KRAJ? Bagei: Iran razmatra američki predlog za okončanje rata

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas za agenciju ISNA da Iran razmatra predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata koji traje više od dva meseca, a da će svoje stavove preneti posredniku, Pakistanu.

Tramp se oglasio

Predsednik SAD Donald Tramp upravo se oglasio na mreži Truth Social.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendarni 'Epski bes' biće završen, a veoma efikasna blokada će omogućiti da Ormuski moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje, i to će, nažalost, biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", napisao je Tramp.

Iranski predsednik: Zahtevi SAD su nerealni i neizvodljivi

Iranski predsednik Masud Pešmerga optužio je Sjedinjene Države da postavljaju „nerealne i neizvodljive“ zahteve Iranu, dok direktni pregovori između dve strane i dalje odsustvuju.

"Nastavlja se pomorska blokada Irana"

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je večeras da je američka vojna akcija u Iranu "odbrambena operacija" i da se pomorska blokada Irana nastavlja.

"Ovo nije ofanzivna operacija. Ovo je odbrambena operacija. To jednostavno znači: nema pucnjave osim ako oni ne pucaju prvi. Nećemo dozvoliti da neki brzi čamac dođe do našeg broda i puca na njega, odgovorićemo na to", rekao je Rubio, preneo je CNN.

Iranski državni mediji kažu da je Tramp odustao od operacije "Projekat Sloboda"

Iran je u saopštenju na INSA, državnom mediju, pohvalio "neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu Sloboda'", nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.

U saopštenju INSA se navodi da je Tramp obustavio operaciju "nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana". Državni Tasnim je takođe pozdravio potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: "Tramp odustaje".

U svojoj objavi o obustavljanju Projekta Sloboda, Tramp je naveo napredak u diplomatskim razgovorima kao razlog za obustavljanje programa, koji je imao za cilj da koristi američku vojnu imovinu kako bi pomogao u vođenju komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Trampov najnoviji potez sugeriše da bi diplomatsko rešenje moglo još uvek biti na stolu

Predsednik SAD Donald Tramp je izneo toliko kasnije opovrgnutih tvrdnji o iranskom ratu, njegovom navodno neizbežnom kraju i navodno ubedljivoj pobedi SAD da je nemoguće proceniti kredibilitet njegove najnovije objave.

Ali njegovo pauziranje "Projekta sloboda" podstaknuće optimizam da je diplomatski napor koji predvodi Pakistan za okončanje sukoba još živ.

Kada razmena vatre između američkih i iranskih snaga u moreuzu u ponedeljak nije ponovo rasplamsala rat, to je signaliziralo da nijedna strana ne želi da se borbe u punom obimu nastave.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je danas novinarima da je velika vojna kampanja, "Operacija Epski bes", završena, što je dodatno podstaklo nade u deeskalaciju.

Verovatno nije slučajnost što će Tramp sledeće nedelje otputovati u Kinu u najznačajnije putovanje do sada svog drugog mandata. Peking je iranski saveznik i njegova ekonomija je izložena usporavanju nafte kroz moreuz. Ali vreme će pokazati šta ovo zaista znači.

Kako stvari stoje, tvrdokorni iranski lideri drže situaciju pod kontrolom; nije pristao da okonča svoj nuklearni program; zatvorio je moreuz i držao globalnu ekonomiju kao taoca. Ostavlja utisak da veruje da ima prednost.

Šta će se desiti sledeće može zavisiti od toga da li su Tramp i Iran spremni da ponude jedan drugom izlazak koji će spasiti njihov obraz.

Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu

Bilo je više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom aktivnog sukoba u ratnom periodu u Iranu, rekao je danas visoki zvaničnik Stejt departmenta.

Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika na interese SAD. CNN je izvestio o brojnim raketnim i napadima dronovima usmerenim na ambasadu SAD u Bagdadu, Američki centar za diplomatsku podršku i američki konzulat u Erbilu.

Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da "iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR)".

"Neki elementi povezani sa iračkom vladom nastavljaju da aktivno pružaju političku, finansijsku i operativnu zaštitu ovim terorističkim milicijama", navodi se u bezbednosnom upozorenju.

Američki zvaničnici pozvali su iračko rukovodstvo, uključujući kandidata za premijera Alija el Zaidija, da se obračuna sa milicijama koje podržava Iran u zemlji. Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je u utorak da irački lideri "razumeju šta Sjedinjene Države traže".

"Tražimo akciju, a ne reči. Trenutno postoji veoma nejasna linija između iračke države i ovih milicija. A to bi počelo sa proterivanjem terorističkih milicija iz bilo koje državne institucije, prekidom njihove podrške iz iračkog budžeta, uskraćivanjem isplata plata ovim borcima milicija. To su vrste konkretnih akcija koje bi nam dale poverenje i rekle da postoji novi način razmišljanja", rekli su.

Tramp kaže da će "Projekat Sloboda" biti pauziran

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države privremeno pauzirati svoju operaciju vođenja brodova kroz Ormuski moreuz, dok će blokada ostati na snazi, tvrdeći da je "postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana".

"Na osnovu zahteva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspeha koji smo imali tokom kampanje protiv zemlje Iran i, pored toga, činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, međusobno smo se složili da, dok će blokada ostati na snazi, Projekat Sloboda (Kretanje brodova kroz Ormuski moreuz) biće pauziran na kratko vreme kako bi se videlo da li se Sporazum može finalizovati i potpisati", napisao je Tramp na Truth Social.

Operacija, koju je Tramp najavio u nedelju uveče, stupila je na snagu u ponedeljak. Ubrzo nakon toga, američka i iranska vojska su razmenile pucnje i optužbe, postavljajući pitanja o krhkom primirju.

Ali zvaničnici Trampove administracije insistirali su u utorak da primirje nije završeno i proveli su dan hvaleći novu operaciju vođenja brodova kroz moreuz.

Državni sekretar Marko Rubio, koji je rekao da su borbene operacije pokrenute protiv Irana u februaru završene, rekao je novinarima u Beloj kući da su SAD fokusirane na novu operaciju, koju je opisao kao "prvi korak" ka potpunom ponovnom otvaranju kritičnog plovnog puta.

Ministar odbrane Pit Hegset rekao je na jutarnjem brifingu da je taj napor "odvojen i različit" od tekuće vojne operacije u regionu.

- Projekat Sloboda je odbrambene prirode, fokusiran po obimu i privremen po trajanju, sa jednom misijom: Zaštita nevinih komercijalnih brodova od iranske agresije - rekao je.

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, saopštio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme izveštaja.

UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.

Autor: S.M.