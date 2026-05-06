RASTU TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU Pauziran 'Projekat Sloboda', Iran i dalje demantuje napad na Emirate

Primirje je na tankom ledu.

Iranski državni mediji kažu da je Tramp odustao od operacije "Projekat Sloboda"



Iran je u saopštenju na INSA, državnom mediju, pohvalio "neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu Sloboda'", nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.

U saopštenju INSA se navodi da je Tramp obustavio operaciju "nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana". Državni Tasnim je takođe pozdravio potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: "Tramp odustaje".

U svojoj objavi o obustavljanju Projekta Sloboda, Tramp je naveo napredak u diplomatskim razgovorima kao razlog za obustavljanje programa, koji je imao za cilj da koristi američku vojnu imovinu kako bi pomogao u vođenju komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Trampov najnoviji potez sugeriše da bi diplomatsko rešenje moglo još uvek biti na stolu

Predsednik SAD Donald Tramp je izneo toliko kasnije opovrgnutih tvrdnji o iranskom ratu, njegovom navodno neizbežnom kraju i navodno ubedljivoj pobedi SAD da je nemoguće proceniti kredibilitet njegove najnovije objave.

Ali njegovo pauziranje "Projekta sloboda" podstaknuće optimizam da je diplomatski napor koji predvodi Pakistan za okončanje sukoba još živ.

Kada razmena vatre između američkih i iranskih snaga u moreuzu u ponedeljak nije ponovo rasplamsala rat, to je signaliziralo da nijedna strana ne želi da se borbe u punom obimu nastave.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je danas novinarima da je velika vojna kampanja, "Operacija Epski bes", završena, što je dodatno podstaklo nade u deeskalaciju.

Verovatno nije slučajnost što će Tramp sledeće nedelje otputovati u Kinu u najznačajnije putovanje do sada svog drugog mandata. Peking je iranski saveznik i njegova ekonomija je izložena usporavanju nafte kroz moreuz. Ali vreme će pokazati šta ovo zaista znači.

Kako stvari stoje, tvrdokorni iranski lideri drže situaciju pod kontrolom; nije pristao da okonča svoj nuklearni program; zatvorio je moreuz i držao globalnu ekonomiju kao taoca. Ostavlja utisak da veruje da ima prednost.

Šta će se desiti sledeće može zavisiti od toga da li su Tramp i Iran spremni da ponude jedan drugom izlazak koji će spasiti njihov obraz.

Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu

Bilo je više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom aktivnog sukoba u ratnom periodu u Iranu, rekao je danas visoki zvaničnik Stejt departmenta.

Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika na interese SAD. CNN je izvestio o brojnim raketnim i napadima dronovima usmerenim na ambasadu SAD u Bagdadu, Američki centar za diplomatsku podršku i američki konzulat u Erbilu.

Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da "iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR)".

"Neki elementi povezani sa iračkom vladom nastavljaju da aktivno pružaju političku, finansijsku i operativnu zaštitu ovim terorističkim milicijama", navodi se u bezbednosnom upozorenju.

Američki zvaničnici pozvali su iračko rukovodstvo, uključujući kandidata za premijera Alija el Zaidija, da se obračuna sa milicijama koje podržava Iran u zemlji. Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je u utorak da irački lideri "razumeju šta Sjedinjene Države traže".

"Tražimo akciju, a ne reči. Trenutno postoji veoma nejasna linija između iračke države i ovih milicija. A to bi počelo sa proterivanjem terorističkih milicija iz bilo koje državne institucije, prekidom njihove podrške iz iračkog budžeta, uskraćivanjem isplata plata ovim borcima milicija. To su vrste konkretnih akcija koje bi nam dale poverenje i rekle da postoji novi način razmišljanja", rekli su.



Tramp kaže da će "Projekat Sloboda" biti pauziran

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države privremeno pauzirati svoju operaciju vođenja brodova kroz Ormuski moreuz, dok će blokada ostati na snazi, tvrdeći da je "postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana".

"Na osnovu zahteva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspeha koji smo imali tokom kampanje protiv zemlje Iran i, pored toga, činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, međusobno smo se složili da, dok će blokada ostati na snazi, Projekat Sloboda (Kretanje brodova kroz Ormuski moreuz) biće pauziran na kratko vreme kako bi se videlo da li se Sporazum može finalizovati i potpisati", napisao je Tramp na Truth Social.



Operacija, koju je Tramp najavio u nedelju uveče, stupila je na snagu u ponedeljak. Ubrzo nakon toga, američka i iranska vojska su razmenile pucnje i optužbe, postavljajući pitanja o krhkom primirju.

Ali zvaničnici Trampove administracije insistirali su u utorak da primirje nije završeno i proveli su dan hvaleći novu operaciju vođenja brodova kroz moreuz.

Državni sekretar Marko Rubio, koji je rekao da su borbene operacije pokrenute protiv Irana u februaru završene, rekao je novinarima u Beloj kući da su SAD fokusirane na novu operaciju, koju je opisao kao "prvi korak" ka potpunom ponovnom otvaranju kritičnog plovnog puta.

Ministar odbrane Pit Hegset rekao je na jutarnjem brifingu da je taj napor "odvojen i različit" od tekuće vojne operacije u regionu.

- Projekat Sloboda je odbrambene prirode, fokusiran po obimu i privremen po trajanju, sa jednom misijom: Zaštita nevinih komercijalnih brodova od iranske agresije - rekao je.

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, saopštio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme izveštaja.

UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.

Autor: S.M.