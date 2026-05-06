SAD i Iran sve bliže sporazumu, Teheran otvara Ormuski moreuz? Tramp se hitno oglasio i ima samo jednu poruku

Primirje je na tankom ledu.

Jelisejska palata: Francuska sposobna da sa partnerima obezbedi sigurnost u Ormuzu

Francuska i njeni partneri sposobni su da obezbede sigurnost u Ormuskom moreuzu, saopšteno je danas iz kabineta francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Jelisejska palata navela je da Pariz smatra da pitanje bezbednosti ovog ključnog pomorskog prolaza treba razdvojiti od aktuelnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Francuska vojska je ranije saopštila da se nosač aviona Šarl de Gol sa pratećom borbenom grupom kreće ka regionu Crvenog mora i Adenskog zaliva, u okviru priprema Francuske i Velike Britanije za moguću buduću misiju očuvanja slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Zamir: IDF ima listu ciljeva u Iranu ukoliko se rat nastavi

Načelnik generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je danas da IDF ima "Listu ciljeva" za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi.

"Saradnja sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država i koordinacija se nastavljaju u svakom trenutku i mi pratimo situaciju", rekao je Zamir tokom posete južnom Libanu, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima Izrael ima u Iranu niz mogućih ciljeva, a IDF je u stanju visoke pripravnosti da se vrati intenzivnoj i širokoj kampanji koja će omogućiti da se prodube vojna dostignuća i dodatno oslabi iranski režim.

Izraelskim trupama stacioniranim u oblasti Kjam rekao je da su "svi kapaciteti IDF na raspolaganju" poručivši da nemaju ograničenja u upotrebi sile.

Zamir je rekao da je od početka rata u Iranu u Libanu ubijeno preko 2.000 operativaca Hezbolaha.

"Iskoristićemo svaku priliku da produbimo udarac Hezbolahu i doprinesemo njegovom kontinuiranom slabljenju", rekao je Zamir.

Rezei: Izveštaj Axiosa o predlogu SAD za sporazum sa Iranom lista želja

Portparol parlamentarnog odbora za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost Irana Ebrahim Rezei izjavio je danas da je izveštaj portala Axios, koji sadrži tekst američkog predloga sporazuma sa Iranom za okončanje rata, više "lista želja" nego odraz stvarnosti.

"Tekst koji je objavio Axos više liči na američku listu želja nego na realnost, Amerikanci u ratu koji gube neće dobiti ništa što već nisu uspeli da postignu u direktnim pregovorima", napisao je Rezei na platformi X, prenosi Reuters.

Kako je ranije danas objavio Axios, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa pregovorima, SAD i Iran se približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocenjuju da su dve strane najbliže sporazumu od početka sukoba.

Predloženi memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Takođe bi predvideo ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Kako je navedeno, dokument bi proglasio kraj neprijateljstava i pokrenuo 30-dnevni period pregovora o sveobuhvatnom sporazumu, koji bi obuhvatio nuklearna ograničenja, slobodu plovidbe i ekonomske mere.

Kao moguće lokacije za nastavak pregovora pominju se Islamabad i Ženeva.

Francuski nosač aviona Šarl de Gol na putu ka južnom delu Crvenog mora

Francusko Ministarstvo oružanih snaga saopštilo je da nosač aviona Šarl de Gol i njegova pratnja danas prolaze kroz Suecki kanal i da su na putu ka južnom Crvenom moru.

"Nosač aviona 'Šarl de Gol' i njegova pratnja prošli su Sueckim kanalom u sredu, 6. maja 2026. godine, na putu ka južnom Crvenom moru", navelo je ministarstvo, prenosi RFI.

U saopštenju se dodaje da je cilj ove odluke "da se smanji vreme potrebno za sprovođenje ove inicijative čim okolnosti dozvole".

"Kretanje pomorske vazduhoplovne grupe je odvojeno od vojnih operacija pokrenutih u regionu i dopunjuje bezbednosne aranžmane", navelo je ministarstvo.

Ovo raspoređivanje dolazi uporedo sa budućom multinacionalnom inicijativom za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, koja okuplja više od četrdeset zemalja.

Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer pokrenuli su napore za obezbeđivanje plovidbe u moreuzu, koji je blokiran od početka sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 28. februara.

Kako je Makron izjavio sredinom aprila, ova potencijalna bezbednosna misija, koja bi mogla da bude pokrenuta tek kada prestanu neprijateljstva, trebalo bi da bude "neutralna" i "jasno odvojena od zaraćenih strana".

Merc: Posvećen sam dobrim transatlantskim odnosima i kada se ne slažem sa Trampom

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ostaje posvećen dobrim transatlantskim odnosima, čak i kada se ne slaže sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko rata u Iranu.

"Imamo neslaganje, ali mogu da živim sa tim. Nastaviću da govorim šta mislim i u budućnosti. Razgovaraću o tome sa Trampom. Dobro partnerstvo mora biti u stanju da izdrži razlike u mišljenjima", rekao je Merc, prenosi Reuters.

Tramp je nedavno kritikovao Merca oko rata u Iranu i rekao da nemački kancelar nije znao o čemu priča kada je rekao da Iranci ponižavaju SAD u razgovorima o okončanju rata.

DA LI JE BLIZU KRAJ? Bagei: Iran razmatra američki predlog za okončanje rata

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas za agenciju ISNA da Iran razmatra predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata koji traje više od dva meseca, a da će svoje stavove preneti posredniku, Pakistanu.

Tramp se oglasio

Predsednik SAD Donald Tramp upravo se oglasio na mreži Truth Social.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da da ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendarni 'Epski bes' biće završen, a veoma efikasna blokada će omogućiti da Ormuski moreuz bude OTVOREN ZA SVE, uključujući i Iran. Ako se ne slože, bombardovanje počinje, i to će, nažalost, biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", napisao je Tramp.

Iranski predsednik: Zahtevi SAD su nerealni i neizvodljivi

Iranski predsednik Masud Pešmerga optužio je Sjedinjene Države da postavljaju „nerealne i neizvodljive“ zahteve Iranu, dok direktni pregovori između dve strane i dalje odsustvuju.

"Nastavlja se pomorska blokada Irana"

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je večeras da je američka vojna akcija u Iranu "odbrambena operacija" i da se pomorska blokada Irana nastavlja.

"Ovo nije ofanzivna operacija. Ovo je odbrambena operacija. To jednostavno znači: nema pucnjave osim ako oni ne pucaju prvi. Nećemo dozvoliti da neki brzi čamac dođe do našeg broda i puca na njega, odgovorićemo na to", rekao je Rubio, preneo je CNN.

Iranski državni mediji kažu da je Tramp odustao od operacije "Projekat Sloboda"

Iran je u saopštenju na INSA, državnom mediju, pohvalio "neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu Sloboda'", nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.

U saopštenju INSA se navodi da je Tramp obustavio operaciju "nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana". Državni Tasnim je takođe pozdravio potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: "Tramp odustaje".

U svojoj objavi o obustavljanju Projekta Sloboda, Tramp je naveo napredak u diplomatskim razgovorima kao razlog za obustavljanje programa, koji je imao za cilj da koristi američku vojnu imovinu kako bi pomogao u vođenju komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Trampov najnoviji potez sugeriše da bi diplomatsko rešenje moglo još uvek biti na stolu

Predsednik SAD Donald Tramp je izneo toliko kasnije opovrgnutih tvrdnji o iranskom ratu, njegovom navodno neizbežnom kraju i navodno ubedljivoj pobedi SAD da je nemoguće proceniti kredibilitet njegove najnovije objave.

Ali njegovo pauziranje "Projekta sloboda" podstaknuće optimizam da je diplomatski napor koji predvodi Pakistan za okončanje sukoba još živ.

Kada razmena vatre između američkih i iranskih snaga u moreuzu u ponedeljak nije ponovo rasplamsala rat, to je signaliziralo da nijedna strana ne želi da se borbe u punom obimu nastave.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je danas novinarima da je velika vojna kampanja, "Operacija Epski bes", završena, što je dodatno podstaklo nade u deeskalaciju.

Verovatno nije slučajnost što će Tramp sledeće nedelje otputovati u Kinu u najznačajnije putovanje do sada svog drugog mandata. Peking je iranski saveznik i njegova ekonomija je izložena usporavanju nafte kroz moreuz. Ali vreme će pokazati šta ovo zaista znači.

Kako stvari stoje, tvrdokorni iranski lideri drže situaciju pod kontrolom; nije pristao da okonča svoj nuklearni program; zatvorio je moreuz i držao globalnu ekonomiju kao taoca. Ostavlja utisak da veruje da ima prednost.

Šta će se desiti sledeće može zavisiti od toga da li su Tramp i Iran spremni da ponude jedan drugom izlazak koji će spasiti njihov obraz.

Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu

Bilo je više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom aktivnog sukoba u ratnom periodu u Iranu, rekao je danas visoki zvaničnik Stejt departmenta.

Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika na interese SAD. CNN je izvestio o brojnim raketnim i napadima dronovima usmerenim na ambasadu SAD u Bagdadu, Američki centar za diplomatsku podršku i američki konzulat u Erbilu.

Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da "iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR)".

"Neki elementi povezani sa iračkom vladom nastavljaju da aktivno pružaju političku, finansijsku i operativnu zaštitu ovim terorističkim milicijama", navodi se u bezbednosnom upozorenju.

Američki zvaničnici pozvali su iračko rukovodstvo, uključujući kandidata za premijera Alija el Zaidija, da se obračuna sa milicijama koje podržava Iran u zemlji. Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je u utorak da irački lideri "razumeju šta Sjedinjene Države traže".

"Tražimo akciju, a ne reči. Trenutno postoji veoma nejasna linija između iračke države i ovih milicija. A to bi počelo sa proterivanjem terorističkih milicija iz bilo koje državne institucije, prekidom njihove podrške iz iračkog budžeta, uskraćivanjem isplata plata ovim borcima milicija. To su vrste konkretnih akcija koje bi nam dale poverenje i rekle da postoji novi način razmišljanja", rekli su.

Tramp kaže da će "Projekat Sloboda" biti pauziran

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Sjedinjene Države privremeno pauzirati svoju operaciju vođenja brodova kroz Ormuski moreuz, dok će blokada ostati na snazi, tvrdeći da je "postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana".

"Na osnovu zahteva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspeha koji smo imali tokom kampanje protiv zemlje Iran i, pored toga, činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana, međusobno smo se složili da, dok će blokada ostati na snazi, Projekat Sloboda (Kretanje brodova kroz Ormuski moreuz) biće pauziran na kratko vreme kako bi se videlo da li se Sporazum može finalizovati i potpisati", napisao je Tramp na Truth Social.

Operacija, koju je Tramp najavio u nedelju uveče, stupila je na snagu u ponedeljak. Ubrzo nakon toga, američka i iranska vojska su razmenile pucnje i optužbe, postavljajući pitanja o krhkom primirju.

Ali zvaničnici Trampove administracije insistirali su u utorak da primirje nije završeno i proveli su dan hvaleći novu operaciju vođenja brodova kroz moreuz.

Državni sekretar Marko Rubio, koji je rekao da su borbene operacije pokrenute protiv Irana u februaru završene, rekao je novinarima u Beloj kući da su SAD fokusirane na novu operaciju, koju je opisao kao "prvi korak" ka potpunom ponovnom otvaranju kritičnog plovnog puta.

Ministar odbrane Pit Hegset rekao je na jutarnjem brifingu da je taj napor "odvojen i različit" od tekuće vojne operacije u regionu.

- Projekat Sloboda je odbrambene prirode, fokusiran po obimu i privremen po trajanju, sa jednom misijom: Zaštita nevinih komercijalnih brodova od iranske agresije - rekao je.

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, saopštio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme izveštaja.

UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.

Autor: S.M.