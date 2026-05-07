TENZIJE NA VRHUNCU! Iranski tanker pogodile SAD, opet pomenuto nuklearno oružje, u centru

Sukob na Bliskom istoku i dalje traje. Svaki dan se priča oprimirju, ali raketni udari ne prestaju.

Tramp: Iran ne može da ima nuklearno oružje, sviđalo se to papi li ne

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje, bez obzira na stavove koje o tome imaju međunarodni akteri, uključujući Vatikan i papu Lava XIV.Kalibaf: Pobeda u sadašnjem ratu pretvorila bi Iran u globalnu siluPredsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je danas da će Iran postati "globalna sila" i ključni međunarodni akter ukoliko pobedi u aktuelnom sukobu sa SAD i Izraelom.Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da rat protiv Irana protiče "neverovatno dobro" i da američka vojska ostvaruje "značajan napredak".Američke oružane snage onesposobile su danas tanker pod iranskom zastavom koji je pokušao da prekrši pomorsku blokadu iranskih luka i uplovi ka iranskoj luci u Omanskom zalivu, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će tranzit kroz Ormuski moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan, uz tvrdnju da su "pretnje agresora neutralisane".

"Zahvaljujemo kapetanima i brodovlasnicima u Persijskom i Omanskom zalivu na poštovanju iranskih propisa za Ormuski moreuz i doprinosu regionalnoj pomorskoj bezbednosti. Neutralizacijom pretnji agresora i uspostavljanjem novih protokola, biće obezbeđen bezbedan i stabilan prolaz kroz Ormuski moreuz", navodi se u objavi IRGC na platformi X.

Prema navodima CENTCOM-a, tanker "Hasna" uočen je kako plovi međunarodnim vodama ka iranskoj luci, nakon čega su mu američke snage uputile više upozorenja da se nalazi u kršenju blokade.

Iran se oglasio o Ormuskom moreuzu

On je govoreći u Beloj kući na događaju u čast majki američkih vojnika, operaciju u Iranu uporedio sa "uspešnom operacijom u januaru, usmerenom na Nikolasa Madura u Venecueli".

"Nalazimo se u - ja to zovem okršajem, jer to jeste, okršaj, i neverovatno dobro nam ide, kao što smo uradili u Venecueli, gde je bilo brzo, završeno za jedan dan, i ide nam podjednako dobro, rekao bih, još više, ali veoma dobro nam ide u Iranu. Ide veoma glatko, videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp, prenosi CBS News.

Amerikanci pogodili iranski brod

U audio-poruci koju su preneli iranski mediji, Kalibaf je rekao da bi pobeda u ratu donela zemlji i političke i ekonomske koristi.

"Konačna pobeda u ovom ratu transformisaće Iran u uticajnog igrača u međunarodnom sistemu, a upravo to dostignuće otvoriće put materijalnom i duhovnom napretku zemlje", poručio je Kalibaf.

On je istovremeno priznao da stanovništvo trpi zbog rata i ekonomskih posledica i pozvao Irance da se "žrtvuju kako bi olakšali napredak Irana ka pobedi", prenosi Press TV.

"Danas je vreme da svi pomognemo jedni drugima kako bismo sa manje poteškoća postigli veliki cilj pobede i ponosa za naš dragi Iran... Naravno, postizanje tako velikog uspeha dolazi sa svojim teškoćama", rekao je.

Kalibaf je ocenio da se SAD nadaju da bi njihov ekonomski pritisak na Iran i takozvana pomorska blokada zemlje mogli uticati na iranski narod i navesti ga da se pobuni protiv sopstvene vlade.

Prema njegovim rečima, istorija pokazuje da Iranci "izdržavaju pritiske koliko god je potrebno kako bi zaštitili dostojanstvo svoje zemlje i religije".

Tramp: Rat SAD sa Iranom teče veoma glatko, Iran želi dogovor

"Bez obzira na to da li činim papu srećnim ili ne, Iran ne može da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp u Beloj kući, odgovarajući na pitanja novinara o nedavnom sukobu sa papom Lavom XIV, prenosi Njujork post.

On je naveo da bi to bila poruka koju bi državni sekretar Marko Rubio trebalo da prenese tokom predstojećih razgovora sa poglavarom Rimokatoličke crkve.

"Izgleda da je neko rekao da bi Iran mogao da ima nuklearno oružje, ali ja tvrdim da ne može. U suprotnom, ceo svet bi bio talac, i to nećemo dozvoliti", istakao je Tramp.

Američki predsednik ponovio je stav da je sprečavanje iranskog nuklearnog naoružanja ključni prioritet američke politike.

Papa Lav XIV poručio je danas da je dužnost crkve da jasno osudi svako zlo i proglasi mir i da se zauzme za siromašne, eksploatisane i žrtve ratova.

Govoreći na opštoj audijenciji na Trgu Svetog Petra u Rimu, papa je istakao da Crkva, kao "hodočasnički narod Božji", ima zadatak da tumači istorijske događaje kroz Jevanđelje i da nedvosmisleno odbaci sve oblike nasilja, prenela je Ansa.

Izjava pape usledila je nakon kritika koje mu je uputio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je osporio njegov stav o ratu i optužio ga da je "slab" i da ugrožava bezbednost, posebno u kontekstu Irana i nuklearnog pitanja.

Autor: S.M.