OBJAVLJENA EPSTAJNOVA OPROŠTAJNA PORUKA? Javnost u šoku: Pominje se istraga, ali i OPROŠTAJ

Savezni sudija je u sredu otpečatio navodnu oproštajnu poruku koju je napisao Džefri Epstajn, što je prvi put da je dokument objavljen.

Epstajnov ćelijski drug u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku, Nikolas Tartaljone, rekao je da je pronašao poruku nakon što je Epstajn neuspešno pokušao samoubistvo u julu 2019. godine, nedeljama pre nego što je konačno pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji.

"Istraživali su me mesecima - NISU NIŠTA NAŠLI!!!" Uživanje je moći da izaberete vreme za oproštaj. Gledajte šta želite da uradim - da se rasplačem!! NIJE ZABAVNO - NE VREDI", piše u poruci.

Poruka ne sadrži potpis i još nema zvanične potvrde verodostojnosti.

Poruka je otpečatana nakon što je Njujork tajms prošle nedelje objavio članak u kojem se detaljno opisuje postojanje poruke i podneo zahtev sudu u Vajt Plejnsu, Njujork, da je objavi.



Tartaljone, bivši policajac, služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog presude za četvorostruko ubistvo, na koju se žali. Pronašao je Epstajna bez reakcije u njihovoj ćeliji, nakon čega je osramoćeni finansijer rekao zatvorskim službenicima da ga je Tartaljone napao, prema federalnim zapisima.

BREAKING: Note allegedly written by Epstein before his first suicide attempt has been released after being obtained by the NYT.



“They investigated me for a month - found nothing!!!

So 16 year old charge results.

U nedeljama koje su prethodile njegovoj smrti, Epstajn je tvrdio da nije bio samoubilački nastrojen.

Nakon što je navodna poruka došla u Tartaljoneov posed, on ju je predao svom pravnom timu kao moguću odbranu od budućih optužbi za napad od strane Epstajna, prema Tajmsu. Advokati su zatim angažovali "stručnjake za rukopis" da potvrde autentičnost autora poruke.

Tartaljoneovog žalbenog postupka, zbog advokatske tajne.

Njujorški medicinski veteran je 2019. godine presudio da je Epstajnova smrt samoubistvo. Ipak, Epštajnove bliske veze sa moćnima i bogatima i dalje rađaju teorije zavere o okolnostima njegove smrti.

