DEVOJČICA (14) BRUTALNO UBIJENA NA PUTU DO ŠKOLE Presreo je bivši dečko (23), drugarica otkrila jezive detalje

Devojčica (14) ubijena je nožem na severu Francuske, a osumnjičeni (23), za koga se navodi da je njen bivši dečko, priznao je ubistvo tokom saslušanja.

Prema rečima prijatelja devojčice koja je izbodena na smrt u sredu, 6. maja, osumnjičeni, Žilijen B, bivši dečko žrtve, pretio je da će je ubiti nekoliko dana pre ubistva.

Bilo je to samo deset dana pre ubistva. U sredu, 6. maja, rano ujutru, Kloe je brutalno izbodena na smrt na putu do škole. Trenutno u policijskom pritvoru, njen bivši dečko Žilijen B. priznao je ubistvo.

Pretio joj pre ubistva

Nekoliko dana radnije, aprila, Žilijen B, radnik obezbeđenja, već je žestoko pretio svojoj bivšoj devojci telefonom, tvrdi prijateljica ubijene Kloe.

Nakon šetnje pored jezera u dana, drugarica je dobila neprijateljski poziv od Kloinog bivšeg dečka, sa kojim je nedavno raskinula.

- Počeo je da nas vređa, rekao je dođite sa Kloi, dobro ćemo se smejati. Imam prijatelja koji dolazi iz Pariza sa oružjem - seća se drugarica, koja je sačuvala snimak ove telefonske svađe.

- Bio je ljubomoran što se ponovo spojila sa nekim. Želeo ju je samo za sebe. Nije mogao da podnese raskid, želeo je da Kloi bude samo njegova - tvrdi ona.

Na ovom snimku razgovora, čuje se kako osumnjičeni, Žilijen B, preti Kamil i Kloi:

- Imam prijatelja, otišao je u Panamu da kupi petarde (vatreno oružje). Dolazimo i zapalićemo vas.

Takođe se može čuti kako direktno preti Kloe: „Ako ne prestane da laže, stvari će postati ružne.“

Drugarica ispričala detalje

- Pomislila sam u sebi, ovaj tip je lud. Rekao je: 'Ubiću te, izbošću te...' Pomislila sam, ovaj tip je lud, govori to ljudima koje ne poznaje, maloj devojčici...Mislila sam da je on neko potpuno nezreo, ko je želeo da se prikaže kao opasan momak. Sada vidim da njegove izjave nisu bile samo prazne pretnje - ispričala je drugarica.

Ona takođe veruje da je njegov postupak bio unapred smišljen.

- Dolazak u 8 ujutru, kada je znao da ona ide tim putem... za mene je to unapred smišljeno, nema drugog objašnjenja. Mislim da je bila prestravljena. Kada je video da je u novoj vezi, nastavio je da joj šalje poruke, pokušavao je da je vidi... Verovatno nije mogla da se izvuče iz toga - navela je devojka.

Devojčica je u sredu ujutru, oko 8 časova, pronađena teško povređena na javnoj površini, nakon čega je preminula po dolasku hitne pomoći.

Tužilaštvo je saopštilo da je na telu žrtve utvrđen veliki broj ubodnih rana u predelu vrata, nanetih oštrim predmetom.

Autor: A.A.