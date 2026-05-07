RUMUNIJA POBILA TVRDNJE MARTE KOS: Nismo promenili stav o 'Kosovu' - nema priznanja

Rumunija je jedna od pet članica EU koja ne priznaje tzv. Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje je rečeno da se stav Rumunije o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti nije promenio.

Komentarišući izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos o "ohrabrujućim znacima" kada su u pitanju pet članica EU koje nisu priznale tzv. Kosovo, iz MSP Rumunije za portal "Kosovo onlajn" naveli su da nisu u poziciji da komentarišu izjave članova Evropske komisije ili drugih zvaničnika EU.

- Možemo vas informisati da se stav Rumunije koji se tiče priznavanja Kosova nije promenio - stoji u odgovoru MSP Rumunije.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je 20. aprila izjavila da "prati šta se dešava" po pitanju pet zemalja članica EU koje nisu priznale Kosovo i da je "razvoj ohrabrujuć", ne precizirajući detaljnije šta pod tim podrazumeva.

Kos je to rekla na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, odgovarajući na pitanje izvestioca za "Kosovo" u EP Riha Terasa šta Evropska komisija radi u vezi sa pet država koje nisu priznale "Kosovo" i kako bi trebalo da deluje u tom pogledu.

Iz MSP Slovačke tim povodom naveli su za "Kosovo onlajn" da deklaracija slovačkog parlamenta iz 2007. godine po pitanju "Kosova" i dalje ostaje na snazi i objasnili da ona predviđa da rešavanje budućeg statusa pokrajine mora biti zasnovano na poštovanju legitimnih zahteva Srbije, kao i Povelje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih pravnih normi.

Autor: A.A.