70. dan rata Amerike i Izraela protiv Irana. Primirje Amerike i Irana je na ivici pucanja, dok Tramp tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.

16:19 Rubio: Moguć razgovor Trampa i pape Lava XIV u bliskoj budućnosti

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas da je moguć telefonski razgovor između američkog predsednika Donalda Trampa i pape Lava XIV u bliskoj budućnosti.

"Možda, to bi moglo da se dogodi", rekao je Rubio u Rimu odgovarajući na pitanje novinara o mogućem razgovoru Trampa i pape.

Istovremeno, Rubio je, kako prenosi ANSA, ocenio da je njegov sastanak sa papom Lavom XIV u Vatikanu bio "veoma pozitivan" i "srdačan", navodeći da SAD i Sveta stolica dele posvećenost miru.

"Crkva je oduvek radila na misiji mira i poštovanja čovečanstva", rekao je Rubio novinarima u američkoj ambasadi u Rimu.

On je dodao da je tokom razgovora upoznao papu sa situacijom u vezi sa Iranom i istakao značaj razmene stavova između dve strane.

Odnosi SAD i Vatikana pogoršani su nakon Trampovih kritika na račun pape zbog njegovih stavova protiv rata tokom sukoba sa Iranom.

Rubio je tokom posete Rimu razgovarao i sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Antoniom Tajanijem kao i sa premijerkom Italije Đorđom Meloni.

16:02 UAE: Odgovorili smo na još jedan iranski napad, razmenjena vatra u Ormuskom moreuzu

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da su u petak odgovorili na još jedan iranski raketni napad, nekoliko sati nakon što su SAD objavile da su razmenile vatru sa iranskim snagama u Ormuskom prolazu, što su najnoviji udarci na poljuljano primirje staro mesec dana.

Ministarstvo odbrane UAE navelo je da su tri osobe ranjene nakon što je protivvazdušna odbrana presrela dve balističke rakete i tri drona koje je lansirao Iran. Nije bilo jasno da li su svi uspešno presretnuti. Nadležni su poručili građanima da se drže podalje od svih ostataka koji su pali.

15:52 Rubio: Očekujem da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je danas u Rimu da očekuje da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre.

Rubio je nakon razgovora sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajaniem rekao da se "očekuju konkretni pomaci u narednim satima", ističući da je Iran, kako je naveo, podeljen, ali da se nada ozbiljnoj ponudi.

"Videćemo šta će se dogoditi, očekujem razvoj događaja u narednim satima", rekao je Rubio na brifingu u američkoj ambasadi u Rimu, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

Rubio: Iranci su prvi pucali na naše brodove

Američki državni sekretar Marko Rubio dodatno je branio tvrdnje Vašingtona da je američka vojska delovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba sa Iranom u području Ormuskog moreuza.

- Ono što ste juče videli bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci otvorili vatru, a SAD su odgovorile odbrambeno kako bi se zaštitili - rekao je Rubio novinarima u Italiji.

Rubio je potom dodao: „Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas.“

UAE: Presretnute iranske rakete i dronovi, troje ranjenih

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli dve balističke rakete i tri bespilotne letelice lansirane iz Irana. Tri osobe su zadobile lakše povrede.

- Od početka otvorenih iranskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate, protivvazdušna odbrana je delovala protiv ukupno 551 balističke rakete, 29 krstarećih raketa i 2263 bespilotne letelice - objavilo je ministarstvo na X

Iran se za sada nije oglasio o najnovijem razvoju događaja.

The UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV's.



The Ministry of Defence announced that on May 8, 2026, the UAE air defence systems engaged 2 ballistic missiles and 3 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate injuries.



Napadnut kineski tanker kod Ormuskog moreuza

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je naftni tanker sa kineskom posadom napadnut u blizini Ormuskog moreuza.

Portparol Lin Đian rekao je da do sada nije bilo prijavljenih žrtava - ali da je Kina duboko zabrinuta zbog plovila u tom plovnom putu.

Prema izveštaju kineskih medija koji je juče objavljen, napad se dogodio u ponedeljak.

Ovo je prvi zabeleženi napad na kineski brod od početka sukoba između SAD i Irana krajem februara. Eskalacija tenzija gotovo je potpuno zaustavila saobraćaj kroz ključni plovni put kojim prolazi petina svetskih zaliha nafte i gasa.

Prema izvorima pomorske bezbednosti, oštećen je hemijski i naftni tanker "JV Innovation", koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva. Incident se dogodio kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu luke Mina Sakr, gde je izbio požar na palubi broda.

Izraelski vazdušni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dete i bolničar

U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok je desetine ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, među žrtvama su jedno dete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mestu Majdal Selem.

Napadi se nastavljaju uprkos zvanično proglašenom primirju, a razmena vatre između Izraela i Hezbolaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebalo bi da se održi sledećeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog Stejt departmenta i izraelski zvaničnici.

Trump: "We took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way, the people weren't hurt. But they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a… pic.twitter.com/8w8RXyktvx — The Bulwark (@BulwarkOnline) 08. мај 2026.

Tramp se danas obraća javnosti, tvrdi da je primirje i dalje na snazi

Donald Tramp će se danas obratiti javnosti iz Bele kuće, potvrđeno je iz zvaničnih izvora. Predsednik SAD će govoriti oko 18 časova po srpskom vremenu, ali iz Bele kuće nisu otkrili tačne teme o kojima će biti reči.

Obraćanje dolazi dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmenili vatru u blizini Ormuskog moreuza. Teheran je prethodno optužio Vašington za kršenje primirja i na to odgovorio napadom na američke vojne brodove.

"To je packa iz ljubavi"

Pre objave na mreži Truth Social, u kojoj je zapretio da će udariti Iran "mnogo nasilnije", predsednik SAD Donald Trump je navodno američke udare u četvrtak nazvao "packama iz ljubavi".

Govoreći za ABC News, Tramp je takođe tvrdio da primirje, za koje je Teheran optužio SAD da su ga prekršile, nije okončano.

"Primirje traje. Na snazi je", rekao je američki predsednik u telefonskom razgovoru za tu medijsku kuću.

Cene nafte ponovo skočile

Cene nafte su skočile, a akcije pale u petak, nakon što su obnovljeni sukobi SAD i Irana u Ormuskom moreuzu.Tržišta širom sveta su ove nedelje doživela snažan rast zbog rastućeg optimizma da će se desetonedeljni sukob, koji je doveo do skoka cena nafte, uskoro završiti. Međutim, optimistično raspoloženje je ublaženo nakon vesti o razmeni vatre između SAD i Irana u četvrtak, što je ugrozilo jednomesečno primirje.Cene nafte, koje su pale za oko 10% u poslednja tri dana, porasle su za više od 1% u petak, izveštava agencija Frans pres.

Tramp je odložio "Projekat sloboda" nakon otpora Saudijaca

Odbijanje Saudijske Arabije da dozvoli SAD da koriste njene baze i vazdušni prostor za vojnu pratnju tankera sa naftom koji prolaze kroz Ormuski moreuz bio je razlog za odluku Donalda Trampa da odloži "Projekat sloboda", nekoliko dana nakon njegovog pokretanja.Rijad je rekao Beloj kući da neće dozvoliti da se njegova vazduhoplovna baza Princ Sultan koristi za pokretanje operacije Projekat Sloboda, koju su SAD predstavile kao naslednika Operacije Epski bes.Saudijska Arabija je odbila da odustane od svojih prigovora uprkos ličnom pozivu između prestolonaslednika Mohameda bin Salmana i Trampa, izvestio je NBC.Sukob, koji Rijad nije porekao, podvlači želju Saudijske Arabije za trajnim okončanjem rata u Iranu pod gotovo svim uslovima, za razliku od svog odlučnijeg suseda u Zalivu, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Autor: S.M.