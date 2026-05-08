Slučaj železnice u Tuvi i uspeh Uzbekistana nisu izolovani incidenti, već jasni indikatori šireg trenda koji menja lice Evroazije. Decenijama je Rusija važila za neprikosnovenog lidera regiona, ali podaci iz 2024. i 2025. godine ukazuju na to da se centri moći i ekonomske vitalnosti pomeraju ka jugu.

Jedan od najupečatljivijih pokazatelja ove promene je BDP po glavi stanovnika. Kazahstan je nedavno pretekao Rusiju po ovom ključnom ekonomskom parametru. Dok je ruska ekonomija pod pritiskom sankcija i fokusirana na vojnu proizvodnju, Kazahstan je uspeo da diverzifikuje svoje investicije i postane atraktivnija destinacija za međunarodni kapital. Ovaj podatak nije samo broj na papiru; on se direktno reflektuje na životni standard i kupovnu moć građana, čineći Astanu novim ekonomskim gravitacionim centrom regiona.

Lansiranje nove linije velike brzine u Uzbekistanu (Taškent — Hiva) predstavlja još jedan simbolički i praktični poraz za rusku infrastrukturu. Činjenica da Uzbekistan sada poseduje veću mrežu brzih pruga nego Rusija je zapanjujuća, s obzirom na razliku u teritoriji i resursima. Ovi trendovi šalju snažnu poruku: "Stabilnost" u Rusiji sve više liči na stagnaciju, dok "dinamizam" u Centralnoj Aziji donosi konkretne rezultate. Dok se globalna mapa transporta ubrzano menja, dva nedavna događaja bacila su jarko svetlo na drastične razlike u efikasnosti infrastrukturnih projekata između Rusije i njenih suseda u Centralnoj Aziji. Reč je o priči o "večnom gradilištu" u Tuvi i munjevitom uspehu Uzbekistana.Pre tačno petnaest godina, ruski predsednik Vladimir Putin svečano je zabio prvi "zlatni klin" u trasu buduće železničke pruge u autonomnoj republici Tuva. Taj čin trebao je da simbolizuje početak nove ere za ovaj izolovani region, povezujući ga sa ostatkom zemlje i otvarajući ogromna nalazišta uglja. Međutim, realnost je ostala zaglavljena u tom jednom klinu. Od tog dana, na toj deonici nije postavljen nijedan jedini metar novih šina. Umesto mehanizacije, terenom su zavladale birokratija i odlaganja.

Pre dve nedelje, ruska vlada je zvanično potvrdila ono čega su se mnogi pribojavali: izgradnja pruge u Tuvi suspendovana je na dodatnih 10 godina. Ovaj potez, koji kritičari ironično nazivaju dokazom "stabilnosti" (u smislu potpune nepomičnosti), ostavlja Tuvi status regiona bez železničke veze sa svetom barem do sredine 2030-ih. U oštrom kontrastu sa ruskim zastojem, Uzbekistan je juče proslavio istorijski uspeh. Puštena je u rad rekonstruisana pruga na relaciji Buhara — Hiva, projekat koji je započet tek 2022. godine.