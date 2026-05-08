Vašington udario na vrh iračkog ministarstva nafte zbog saradnje sa Iranom

Američko Ministarstvo finansija pokrenulo je novu fazu oštrog pritiska u okviru operacije pod nazivom „Ekonomski bes“ , uvodeći sankcije visokim zvaničnicima i preduzećima koji pomažu iranskom režimu da eksploatiše irački naftni sektor.

Sekretar finansija SAD, Skot Besent, oštro je osudio aktivnosti Teherana, uporedivši iranske vlasti sa „odmetničkom bandom“ koja pljačka resurse koji po pravu pripadaju narodu Iraka.

Na meti zamenik ministra nafte Iraka

Najzvučnije ime na novoj listi sankcionisanih je Ali Marij Al-Bahadli, aktuelni zamenik ministra nafte Iraka. Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) optužuje Al-Bahadlija da je direktno zloupotrebio svoj visok položaj kako bi omogućio preusmeravanje i prodaju iračke nafte u korist iranskog režima.

„Poput odmetničke bande, iranski režim pljačka resurse koji pripadaju iračkom narodu. Ministarstvo finansija neće sedeti skrštenih ruku dok iranska vojska iskorišćava iračku naftu kako bi finansirala terorizam protiv Sjedinjenih Država i naših partnera“, poručio je Besent u zvaničnom saopštenju.

Pored Al-Bahadlija, sankcije su obuhvatile i:

· Tri visoka lidera milicija u Iraku koje su povezane sa Iranom, a koje SAD karakterišu kao terorističke grupe.

· Brojna preduzeća koja su služila kao paravan za eksploataciju naftnog sektora i podrivanje nacionalne bezbednosti Iraka.

Prema navodima Vašingtona, ova akcija je deo šire strategije da se preseku finansijski tokovi kojima se napaja iranska vojska i njene proksi grupe u regionu.

Sankcije podrazumevaju zamrzavanje kompletne imovine koju ovi pojedinci i firme poseduju u domenu američke jurisdikcije, kao i strogu zabranu američkim državljanima i kompanijama da sa njima obavljaju bilo kakve poslovne transakcije.

Ovaj potez predstavlja značajnu eskalaciju u odnosima Vašingtona i Bagdada, s obzirom na to da je pod direktan udar američkih kaznenih mera došao jedan od najviših funkcionera iračke vlade. Analitičari ocenjuju da je ovo jasna poruka Iraku da mora hitno prekinuti institucionalnu saradnju sa Teheranom u energetskom sektoru ukoliko želi da izbegne dalji ekonomski pritisak SAD.