TRAMPOV ULTIMATUM BRISELU: 'Nula carina ili sledi udar' – Postignut dogovor o Iranu, ali trgovinski rat visi o koncu

Američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održali su strateški važan telefonski razgovor koji je potvrdio potpuno jedinstvo Zapada po pitanju Irana, ali je istovremeno otkrio duboke tenzije oko sprovođenja istorijskog trgovinskog sporazuma između SAD i EU.

„Režim koji ubija svoj narod ne sme imati bombu“

Dva lidera su postigla apsolutni konsenzus oko iranskog nuklearnog pitanja. Predsednik Tramp je bio direktan, navodeći da režim u Teheranu nikada ne sme doći u posed nuklearnog oružja.

„Potpuno smo ujedinjeni u stavu da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje. Složili smo se da režim koji ubija sopstveni narod ne može kontrolisati bombu koja može ubiti milione“, poručio je Tramp.

Ursula fon der Lajen je potvrdila ove navode, ističući da su nedavni događaji jasno pokazali da su rizici po regionalnu stabilnost i globalnu bezbednost postali neprihvatljivo veliki, te da je koordinacija sa regionalnim partnerima ključna.

Rok do 250. rođendana Amerike

Iako je po pitanju Irana postignuta harmonija, tema trgovine donela je oštriji ton iz Bele kuće. Tramp je podsetio Brisel na „najveći trgovinski sporazum ikada“ dogovoren u Ternberiju, u Škotskoj, i otvoreno zamerio Evropskoj uniji na kašnjenju u ispunjavanju obaveza.

Glavna tačka sporenja su carine. Tramp zahteva da EU, u skladu sa dogovorom, spusti carine na nulu.

„Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj deo dogovora. Pristao sam da im dam rok do 250. rođendana naše zemlje (4. jul 2026.). U suprotnom, njihove carine će odmah skočiti na znatno više nivoe“, upozorio je američki predsednik.

Brisel najavljuje rešenje do početka jula

Predsednica Evropske komisije je u svojoj izjavi pokušala da smiri strasti, potvrđujući posvećenost implementaciji sporazuma. Prema njenim rečima, postignut je „dobar napredak“ ka smanjenju carina, a konkretni rezultati se očekuju početkom jula, što se poklapa sa Trampovim ultimatumom.

Dok Vašington slavi svoj veliki jubilej, oči svetske javnosti biće uprte u Brisel. Ishod ovih pregovora odrediće da li će 4. jul 2026. ostati upamćen samo po proslavi američke nezavisnosti ili i po početku novog, razornog trgovinskog sukoba između dve najveće svetske ekonomije.