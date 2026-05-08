DRAMA U GRČKOJ: Pronađen bespilotni čamac, bio pun EKSPLOZIVA?! (VIDEO)

Prava drama odvija se u Grčkoj nakon što su ribari juče, na Lefkadi, pronašli bespilotni čamac, koji je navodno bio pun eksploziva.

Slučaj otkrivanja bespilotnog čamca razvija se u triler jer, kako se ispostavilo, bespilotno plovilo nosi specijalne senzore, antene i visokotehnološku komunikacionu opremu.

Prema informacijama portala Protothema čamac je bio napunjen eksplozivom i tri detonatora, a nadležne službe koje vode slučaj su ga već razoružale.

Kako pišu grčki mediji, radi se o naprednom bespilotnom površinskom vozilu ukrajinske proizvodnje, sličnom onima koja su intenzivno korišćeni u ukrajinskom ratu za izviđačke misije i visokoprecizne napade na ruske ciljeve u Crnom moru.

Mediji pišu da je gliser crne boje pronađen juče u pećini i da je motor radio. Ribari su ga vezali i odvukli do luke Vasiliki. Zatim je predat Ministarstvu odbrane, koje je odmah otpočelo istragu.

Mediji pišu da je pronađena MAGURA V3 - ukrajinski bespilotni pomorski dron, odnosno daljinski upravljani čamac-kamikaza.

Ovaj dron funkcioniše kao mali brzi čamac bez posade, pun eksploziva, kojim se upravlja daljinski, često preko satelitske veze. Namenjen je za napade na brodove, izviđanje, elektronsko ratovanje i specijalne operacije na moru.

Vlasti trenutno razmatraju nekoliko scenarija u vezi sa namenom drona. Jedna od istraga razmatra mogućnost da je korišćen u operacijama šverca droge, potencijalno kao sredstvo krijumčara.

Istražitelji takođe nisu isključili vezu sa planiranim napadima na brodove povezane sa ruskom takozvanom "flotom u senci", koja se koristi za transport ruske nafte uz zaobilaženje zapadnih sankcija.

Slični incidenti prijavljeni su u poslednjih nekoliko meseci. U decembru je ruski tanker Qendil bio meta napada, dok je u martu ruski LNG brod Arctic Metagaz pretrpeo značajnu štetu nakon eksplozije jugoistočno od Malte.

Autor: Iva Besarabić