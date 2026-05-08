IZABRAN NOVI PREMIJER BUGARSKE: Odmah najavio borbu protiv korupcije i siromaštva

Rumen Radev izabran je danas za novog premijera Bugarske pošto je njegov izbor i vladu koju je predložio podržala većina poslanika.

Za izbor Radeva i njegove vlade glasala su 124 poslanika, protiv je bilo 70, a uzdržanih 36.Odmah nakon glasanja usledilo je polaganje zakletve.

Novu vladu Bugarske čine premijer, četiri potpredsednika vlade i 18 ministara.

Za ministarku spoljnih poslova izabrana je Velislava Petrova-Čamova, ministar unutrašnjih poslova je Ivan Demerdžijev, ministar odbrane Dimitar Stojanov, preneo je bugarski portal novinite.com.

Vlada je izabrana manje od tri sedmice nakon izbora na kojima je stranka Napredna Bugarska Rumena Radeva odnela ubedljivu pobedu.

Prioriteti nove vlade

Obraćajući se parlamentu, Radev je izložio prioritete nove vlade, naglašavajući saradnju sa opozicijom, ali i izražavajući skepticizam prema nedavnim ustavnim promenama koje su podržale druge velike stranke.

Pozvao je poslanike da daju prednost kvalitetu zakonodavstva u odnosu na kvantitet i da rad parlamenta usklade sa očekivanjima građana.

Predstavio je program vlade koji uključuje ubrzanje modernizacije, razbijanje, kako je naveo, ukorenjenog uticaja oligarha, obnovu vladavine prava i borbu protiv siromaštva.

Takođe je naglasio potrebu da se ograniči korupcija i reketiranje privrede, uz istovremeno čuvanje Bugarske od uključivanja u oružane sukobe i vođenje uravnotežene spoljne politike.

Novi nacrti zakona o kontroli cena

Među prvim zakonodavnim inicijativama, Radev je najavio da će njegov tim već od ponedeljka podneti nacrte zakona o kontroli cena. Takođe je potvrdio da će uskoro biti predložene izmene Zakona o pravosuđu.

Govoreći o fiskalnoj politici, Radev je pripremu državnog budžeta opisao kao težak zadatak, uz cilj vlade da zadrži postojeći nivo poreza i izbegne smanjenje socijalne potrošnje.

Autor: Marija Radić