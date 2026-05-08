Putin i Lukašenko u Kremlju povodom obeležavanja Dana pobede: Poznate i teme razgovora (FOTO)

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas u Kremlju sa beloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, koji je doputovao u Moskvu povodom obeležavanja Dana pobede.

Govoreći o dolasku stranih lidera na proslavu Dana pobede, Putin je naveo da Moskva nije slala zvanične pozive, već je poručila da će rado primiti sve koji žele da dođu i obeleže taj veliki praznik.

Lukašenko je poručio da će doći vreme kada će političari sami tražiti da dođu u Moskvu na Paradu pobede, dodajući da mu je “gadno“ da gleda kako pojedine susedne države, kako je naveo, bacaju pod noge Pobedu i sećanje na nju.

Prema Lukašenkovim rečima, sovjetski narod je od “braon kuge“ spasao ne samo Evropu, već i ceo svet, preneo je Sputnjik.

Putin je podsetio da je Belorusija bila jedna od republika bivšeg Sovjestkog Saveza koje su najviše stradale tokom Drugog svetskog rata.

On je istakao da sa Lukašenkom uvek ima o čemu da razgovara, kako o ekonomskim i socijalnim pitanjima, tako i o aktuelnim temama bilateralne i međunarodne agende.

Ruski predsednik je naglasio da je obim trgovine između Rusije i Belorusije rekordan, uprkos spoljnim pritiscima, i dodao da su trendovi u ruskoj ekonomiji dobri.

Putin je takođe ocenio da su odnosi Moskve i Minska dublji nego što su odnosi u okviru Evroazijske ekonomske unije u pojedinim oblastima.

Autor: Marija Radić