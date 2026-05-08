Putin i Lukašenko u Kremlju povodom obeležavanja Dana pobede: Poznate i teme razgovora (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas u Kremlju sa beloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, koji je doputovao u Moskvu povodom obeležavanja Dana pobede.

Govoreći o dolasku stranih lidera na proslavu Dana pobede, Putin je naveo da Moskva nije slala zvanične pozive, već je poručila da će rado primiti sve koji žele da dođu i obeleže taj veliki praznik.

Lukašenko je poručio da će doći vreme kada će političari sami tražiti da dođu u Moskvu na Paradu pobede, dodajući da mu je “gadno“ da gleda kako pojedine susedne države, kako je naveo, bacaju pod noge Pobedu i sećanje na nju.

Foto: Tanjug AP/Ramil Sitdikov

Prema Lukašenkovim rečima, sovjetski narod je od “braon kuge“ spasao ne samo Evropu, već i ceo svet, preneo je Sputnjik.

Putin je podsetio da je Belorusija bila jedna od republika bivšeg Sovjestkog Saveza koje su najviše stradale tokom Drugog svetskog rata.

Foto: Tanjug AP/ramil sitdiko

On je istakao da sa Lukašenkom uvek ima o čemu da razgovara, kako o ekonomskim i socijalnim pitanjima, tako i o aktuelnim temama bilateralne i međunarodne agende.

Foto: Tanjug AP/Ramil Sitdikov

Ruski predsednik je naglasio da je obim trgovine između Rusije i Belorusije rekordan, uprkos spoljnim pritiscima, i dodao da su trendovi u ruskoj ekonomiji dobri.

Putin je takođe ocenio da su odnosi Moskve i Minska dublji nego što su odnosi u okviru Evroazijske ekonomske unije u pojedinim oblastima.

Autor: Marija Radić

